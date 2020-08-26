https://ria.ru/20200826/gossovet-1576331678.html

В Совфеде оценили идею расширить полномочия Госсовета

Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:02

2020-08-26T14:02

2020-08-26T14:02

россия

андрей клишас

совет федерации рф

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными органами власти, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике.

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, владимир жириновский, политика