https://ria.ru/20200826/gossovet-1576331678.html
В Совфеде оценили идею расширить полномочия Госсовета
Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:02
2020-08-26T14:02
2020-08-26T14:02
россия
андрей клишас
совет федерации рф
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными органами власти, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, владимир жириновский, политика