Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576331678.html
В Совфеде оценили идею расширить полномочия Госсовета
Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:02
2020-08-26T14:02
россия
андрей клишас
совет федерации рф
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153117/87/1531178755_0:183:2990:1865_1400x0_80_0_0_0ccd045f8b6661378f3aa9a816390f7b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными органами власти, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Ранее лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/87/1531178755_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_a351e3351aeb5085a6f0a71580100a37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, владимир жириновский, политика

В Совфеде оценили идею расширить полномочия Госсовета

14:02 26.08.2020
473
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Госсовет не может получить сверхполномочия по вопросам внешней и внутренней политики, поскольку эти предметы ведения закреплены за другими конституционными органами власти, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике.

"Нет, полномочия Госсовета производны от полномочий президента. Госсовет не может получить полномочия, которые закреплены в Конституции за другими конституционными органами власти".

Андрей Клишас
Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 12:54
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
2410001
Обсудить 0
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФВладимир ЖириновскийПолитика
Рекомендуем
Павел Крашенинников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Состав Госсовета могут расширить
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Грибы
В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Жириновский назвал Дегтярева "самым грамотным губернатором"
Фотоколл актеров фильма Обливион
Том Круз посмотрел "Довод" Кристофера Нолана и поделился впечатлением
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Владимир Зеленский
В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране заявили об очередном поражении США
Радиостанция пятого поколения для ВС РФ на форуме Армия
Радиостанцию пятого поколения впервые показали на "Армии-2020"
Учитель в школьном кабинете
Кравцов заявил о готовности школ и детсадов к началу учебного года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния