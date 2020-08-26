https://ria.ru/20200826/gossovet-1576325807.html
Состав Госсовета могут расширить
Состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты, рассказал РИА... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:24
2020-08-26T12:24
2020-08-26T12:24
павел крашенинников
государственный совет рф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
счетная палата рф
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты, рассказал РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.В настоящее время текст законопроекта, по словам парламентария, находится в стадии обсуждения, готовятся его разные варианты."Важно, чтобы он с другими актами был в системе, потому что готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет", - сказал Крашенинников.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576311686.html
4
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, государственный совет рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, счетная палата рф, политика
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
"Наверно, я думаю, он (Госсовет) будет немножко пошире. Как будет, это пока все в проектной стадии. Губернаторы - да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты", - сказал Крашенинников.
В настоящее время текст законопроекта, по словам парламентария, находится в стадии обсуждения, готовятся его разные варианты.
"Важно, чтобы он с другими актами был в системе, потому что готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет", - сказал Крашенинников.