https://ria.ru/20200826/gossovet-1576325807.html

Состав Госсовета могут расширить

Состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты, рассказал РИА... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:24

2020-08-26T12:24

2020-08-26T12:24

павел крашенинников

государственный совет рф

госдума рф

генеральная прокуратура рф

счетная палата рф

политика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты, рассказал РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.В настоящее время текст законопроекта, по словам парламентария, находится в стадии обсуждения, готовятся его разные варианты."Важно, чтобы он с другими актами был в системе, потому что готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет", - сказал Крашенинников.

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576311686.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, государственный совет рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, счетная палата рф, политика