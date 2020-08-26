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https://ria.ru/20200826/gaz-1576319368.html
В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
Депутат Мосгордумы Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:56
2020-08-26T11:07
взрыв в доме на западе москвы
взрыв газа в жилом доме в ярославле
московская городская дума
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank">Мосгордумы</a> Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от газа в жилых домах, тем более что почти во всех новых квартирах уже стоит электрооборудование.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.Депутат отметила, что не исключает, что в осеннюю сессию в Мосгордуме будет проведен круглый стол по этой проблеме.Ранее, 21 августа, в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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взрыв в доме на западе москвы, взрыв газа в жилом доме в ярославле, московская городская дума, общество

В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах

10:56 26.08.2020 (обновлено: 11:07 26.08.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от газа в жилых домах, тем более что почти во всех новых квартирах уже стоит электрооборудование.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
22 августа, 03:21
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
"В любом случае нужно в каждом случае разбираться индивидуально и ставить вопрос функционирования газового оборудования. Очень часто причиной является не само газовое оборудование, а работа и использованием газовых баллонов. Отказаться полностью от газификации пока еще, на мой взгляд, вопрос не стоит. На сегодняшний день во многих новых домах стоит уже электрооборудование", - сообщила Николаева РИА Новости.
Депутат отметила, что не исключает, что в осеннюю сессию в Мосгордуме будет проведен круглый стол по этой проблеме.
Ранее, 21 августа, в многоэтажном доме в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.
Взрыв в жилом доме в Москве
11:05
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
420032
Обсудить 5
Взрыв в доме на западе МосквыВзрыв газа в жилом доме в ЯрославлеМосковская городская думаОбщество
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