В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:56 26.08.2020 (обновлено: 11:07 26.08.2020)
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Конфорка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от газа в жилых домах, тем более что почти во всех новых квартирах уже стоит электрооборудование.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.
22 августа, 03:21Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
"В любом случае нужно в каждом случае разбираться индивидуально и ставить вопрос функционирования газового оборудования. Очень часто причиной является не само газовое оборудование, а работа и использованием газовых баллонов. Отказаться полностью от газификации пока еще, на мой взгляд, вопрос не стоит. На сегодняшний день во многих новых домах стоит уже электрооборудование", - сообщила Николаева РИА Новости.
Депутат отметила, что не исключает, что в осеннюю сессию в Мосгордуме будет проведен круглый стол по этой проблеме.
Ранее, 21 августа, в многоэтажном доме в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.