https://ria.ru/20200826/gaz-1576319368.html

В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах

Депутат Мосгордумы Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:56

2020-08-26T10:56

2020-08-26T11:07

взрыв в доме на западе москвы

взрыв газа в жилом доме в ярославле

московская городская дума

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank">Мосгордумы</a> Елена Николаева, комментируя ЧП со взрывом бытового газа в доме на западе Москвы, высказала мнение, что нет необходимости отказываться от газа в жилых домах, тем более что почти во всех новых квартирах уже стоит электрооборудование.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.Депутат отметила, что не исключает, что в осеннюю сессию в Мосгордуме будет проведен круглый стол по этой проблеме.Ранее, 21 августа, в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, взрыв газа в жилом доме в ярославле, московская городская дума, общество