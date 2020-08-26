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Традиция бросать монеты в фонтаны может повредить насосы - "Гормост"
Традиция бросать монеты в фонтаны представляет угрозу для насосного оборудования, сообщил журналистам замначальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "Гормост"... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:56
2020-08-31T14:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
фонтаны
гормост
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Традиция бросать монеты в фонтаны представляет угрозу для насосного оборудования, сообщил журналистам замначальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "<a href="http://ria.ru/organization_GBU_Gormost/" target="_blank" data-auto="true">Гормост</a>" <a href="http://ria.ru/person_VitalijjDavydov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Давыдов</a>."Монеты для нас представляют угрозу для насосного оборудования. У нас существует система фильтров, чтобы посторонний мусор не попадал в систему, поэтому мы защищены от этого", - сказал Давыдов.Он добавил, что раньше монет в фонтанах было больше, но сейчас их уже не так много бросают.
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фонтаны, гормост, общество

Традиция бросать монеты в фонтаны может повредить насосы - "Гормост"

12:56 26.08.2020 (обновлено: 14:59 31.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Традиция бросать монеты в фонтаны представляет угрозу для насосного оборудования, сообщил журналистам замначальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "Гормост" Виталий Давыдов.
"Монеты для нас представляют угрозу для насосного оборудования. У нас существует система фильтров, чтобы посторонний мусор не попадал в систему, поэтому мы защищены от этого", - сказал Давыдов.
Он добавил, что раньше монет в фонтанах было больше, но сейчас их уже не так много бросают.
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 10:14
На ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФонтаныГормостОбщество
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