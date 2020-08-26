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Традиция бросать монеты в фонтаны может повредить насосы - "Гормост"

Традиция бросать монеты в фонтаны представляет угрозу для насосного оборудования, сообщил журналистам замначальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "Гормост"... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:56

2020-08-26T12:56

2020-08-31T14:59

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общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Традиция бросать монеты в фонтаны представляет угрозу для насосного оборудования, сообщил журналистам замначальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "<a href="http://ria.ru/organization_GBU_Gormost/" target="_blank" data-auto="true">Гормост</a>" <a href="http://ria.ru/person_VitalijjDavydov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Давыдов</a>."Монеты для нас представляют угрозу для насосного оборудования. У нас существует система фильтров, чтобы посторонний мусор не попадал в систему, поэтому мы защищены от этого", - сказал Давыдов.Он добавил, что раньше монет в фонтанах было больше, но сейчас их уже не так много бросают.

https://ria.ru/20200725/1574901720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонтаны, гормост, общество