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Фонтаны в Москве промоют ко Дню города
Плановая промывка фонтанов на Манежной площади проводится в среду в Москве в рамках подготовки ко Дню города, все городские фонтаны промоют по специальному... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:53
2020-08-26T11:53
2020-08-31T14:55
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Плановая промывка фонтанов на Манежной площади проводится в среду в Москве в рамках подготовки ко Дню города, все городские фонтаны промоют по специальному графику, сообщил журналистам заместитель начальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "<a href="https://ria.ru/organization_GBU_Gormost" target="_blank">Гормост</a>" Виталий Давыдов.Он пояснил, что промывка включает в себя целый комплекс мероприятий: слив воды, промывка гранитной поверхности специальным моющим средством, промывка насосом высокого давления, промывка трубопроводов. "После этого происходит заполнение системы чаш фонтанов водой, производится проверка трубопроводов на герметичность, готовим фонтан к спуску и через какое-то время фонтан будет запущен. Скульптуры тоже промываем", - сказал Давыдов.Он добавил, что промывка и заполнение фонтанного комплекса на Манежной площади займет порядка 18 часов. "У нас бригада пять человек, две поливомоечные машины", - пояснил Давыдов.Фонтанный комплекс на Манежной площади включает в себя 12 фонтанов и водных устройств, в числе которых скульптурные композиции Зураба Церетели. Центральный фонтан комплекса называется "Гейзер". В нем установлена группа скульптур под названием "Времена Года", представляющая собой выполненную из бронзы четверку лошадей — символов зимы, весны, лета и осени.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Плановая промывка фонтанов на Манежной площади проводится в среду в Москве в рамках подготовки ко Дню города, все городские фонтаны промоют по специальному графику, сообщил журналистам заместитель начальника участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "Гормост
" Виталий Давыдов.
"В рамках подготовки ко Дню города сегодня производится плановая промывка фонтанов на Манежной площади. Это плановая промывка. Мы фонтаны промываем по специальному графику. С начала весеннего периода, как мы фонтаны запустили, мы их промываем по графику, в зависимости от того, где фонтан расположен и какого размера чаша. Регламент от двух раз в неделю до одного раза в месяц", - сказал Давыдов.
Он пояснил, что промывка включает в себя целый комплекс мероприятий: слив воды, промывка гранитной поверхности специальным моющим средством, промывка насосом высокого давления, промывка трубопроводов. "После этого происходит заполнение системы чаш фонтанов водой, производится проверка трубопроводов на герметичность, готовим фонтан к спуску и через какое-то время фонтан будет запущен. Скульптуры тоже промываем", - сказал Давыдов.
Он добавил, что промывка и заполнение фонтанного комплекса на Манежной площади займет порядка 18 часов. "У нас бригада пять человек, две поливомоечные машины", - пояснил Давыдов.
Фонтанный комплекс на Манежной площади включает в себя 12 фонтанов и водных устройств, в числе которых скульптурные композиции Зураба Церетели. Центральный фонтан комплекса называется "Гейзер". В нем установлена группа скульптур под названием "Времена Года", представляющая собой выполненную из бронзы четверку лошадей — символов зимы, весны, лета и осени.