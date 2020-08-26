https://ria.ru/20200826/finansy-1576332142.html
Более 300 тысяч липчан обучат финансовой грамотности
Более 300 тысяч жителей Липецкой области пройдут обучение основам финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:12
2020-08-26T14:12
2020-08-26T14:12
липецкая область
игорь артамонов
общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 26 авг — РИА Новости. </strong>Более 300 тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> пройдут обучение основам финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая стартует в регионе, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в среду начался трехдневный курс финансовой грамотности для инструкторов, которые затем будут передавать полученную информацию слушателям на более чем 80 предприятиях области. На следующей неделе в онлайн-формате пройдет обучение преподавателей вузов, колледжей и учителей школ. Методические материалы для реализации проекта разработал Сбербанк, его же сотрудники прочитают лекции липчанам.Артамонов добавил, что обучение жителей области основам финансовой грамотности и финансовой безопасности продлится до конца года. "Мы постараемся, чтобы качество лекций было на высоком уровне", – отметил глава региона."Первые публичные лекции состоятся в День знаний -1 сентября, что, безусловно, символично. Тематика лекций очень актуальна, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджет, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления", – заключил Артамонов.
https://ria.ru/20200610/1572693108.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общество
ЛИПЕЦК, 26 авг — РИА Новости.
Более 300 тысяч жителей Липецкой области
пройдут обучение основам финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая стартует в регионе, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в среду начался трехдневный курс финансовой грамотности для инструкторов, которые затем будут передавать полученную информацию слушателям на более чем 80 предприятиях области. На следующей неделе в онлайн-формате пройдет обучение преподавателей вузов, колледжей и учителей школ. Методические материалы для реализации проекта разработал Сбербанк, его же сотрудники прочитают лекции липчанам.
Артамонов добавил, что обучение жителей области основам финансовой грамотности и финансовой безопасности продлится до конца года. "Мы постараемся, чтобы качество лекций было на высоком уровне", – отметил глава региона.
"Как стать финансово грамотным человеком", "Как защититься от мошенников", "Купить или копить", "Налоговый вычет", "Семейный бюджет" и "Онлайн-платежи" – таков перечень тем, которые будут преподавать слушателям проекта, добавил губернатор. Отдельно будет проходить обучение пенсионеров, ключевой темой для них станет "Безопасность".
"Первые публичные лекции состоятся в День знаний -1 сентября, что, безусловно, символично. Тематика лекций очень актуальна, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджет, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления", – заключил Артамонов.