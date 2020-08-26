https://ria.ru/20200826/finansy-1576332142.html

Более 300 тысяч липчан обучат финансовой грамотности

Более 300 тысяч жителей Липецкой области пройдут обучение основам финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:12

2020-08-26T14:12

2020-08-26T14:12

липецкая область

игорь артамонов

общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 26 авг — РИА Новости. </strong>Более 300 тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> пройдут обучение основам финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках масштабной программы, которая стартует в регионе, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в среду начался трехдневный курс финансовой грамотности для инструкторов, которые затем будут передавать полученную информацию слушателям на более чем 80 предприятиях области. На следующей неделе в онлайн-формате пройдет обучение преподавателей вузов, колледжей и учителей школ. Методические материалы для реализации проекта разработал Сбербанк, его же сотрудники прочитают лекции липчанам.Артамонов добавил, что обучение жителей области основам финансовой грамотности и финансовой безопасности продлится до конца года. "Мы постараемся, чтобы качество лекций было на высоком уровне", – отметил глава региона."Первые публичные лекции состоятся в День знаний -1 сентября, что, безусловно, символично. Тематика лекций очень актуальна, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджет, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления", – заключил Артамонов.

https://ria.ru/20200610/1572693108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, общество