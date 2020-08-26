https://ria.ru/20200826/festival-1576349074.html

Идеи для детских лагерей будущего обсудили на фестивале KIDS FEST

Идеи и перспективные направления развития детских лагерей обсудили в среду участники фестиваля KIDS FEST, который стартовал в Москве на ВДНХ при поддержке... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:39

2020-08-26T18:39

2020-08-26T18:39

вднх

просвещение

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Идеи и перспективные направления развития детских лагерей обсудили в среду участники фестиваля KIDS FEST, который стартовал в Москве на ВДНХ при поддержке Группы компаний "Просвещение", передает корреспондент РИА Новости.В открытой дискуссии (open-talk) "Лагерь будущего для детей" приняли участие ведущие эксперты, педагоги, родители и дети. Как ожидается, лучшие идеи, предложенные на встрече, будут реализованы в формировании концепции нового лагеря для детей и семейного отдыха."В этом году в условиях пандемии вся индустрия детского отдыха претерпела очень серьезные изменения, связанные с переходом значительной части активностей в онлайн-режим. И нам предстоит существовать в достаточно интересное время, когда система детского отдыха будет переходить на смешанный формат (онлайн и офлайн – прим. ред.)", - отметила директор по внешним коммуникациям ГК "<a href="http://ria.ru/organization_Prosveshhenie/" target="_blank" data-auto="true">Просвещение</a>", куратор всероссийского <a href="https://parents.university/">проекта "Родительский университет"</a> Кристина Колесникова.При этом, по мнению Колесниковой, кризисный период стал "очень мощным катализатором развития нестандартных подходов, а также серьезной площадкой" для формирования новых видов детского отдыха. Так, при участии "Просвещения" в этот период были реализованы два необычных онлайн-проекта с элементами профессиональной навигации: марафон "Военкор Победы" (с изучением творческих профессий военной журналистики) и онлайн-лагерь для детей медицинских работников, ведущих борьбу с пандемией. Оба проекта показали большую вовлеченность детей и их родителей.Cемейные лагеря — в трендеЕще одним положительным аспектом периода самоизоляции, по оценкам участников дискуссии, стало сближение членов семей, которые стали больше времени проводить друг с другом.В свою очередь, основатель и автор проекта ГЕРОИ Сергей Гуров сообщил, что уже в будущем году в рамках "Родительского университета" в детских лагерях будут открыты семейные смены, которые будут представлять собой своеобразный тимбилдинг.Гармоничное сочетание отдыха и воспитанияОсобое внимание участники встречи уделили вопросу необходимости проведения в детских лагерях отдыха воспитательных и образовательных мероприятий, формирования гражданской позиции воспитанников. "Многие помнят, что в пионерских лагерях советского и раннего постсоветского периода большое внимание уделялось просветительской и воспитательной деятельности. Там воспитывались лидерские качества, выносливость, было огромное количество прикладных занятий. Насколько сегодня дети готовы ездить в лагеря, где есть место образованию?" - обратилась к участникам мероприятия Колесникова.По ее оценке, и сейчас в лагерях есть достаточно серьезный воспитательный блок, обсуждается повышение роли воспитания в системе детского отдыха."Сейчас крайне важно найти ту грань, гармоничную позицию, определяющую процент времени, который будут занимать воспитательная, образовательная деятельность и собственно отдых, свободное время", - подчеркнула Колесникова.С ней согласен Сергей Гуров, который отметил важность формы подачи воспитательных и развивающих моментов. Придавая таким занятиям "событийность, как в книгах, кино или компьютерных играх", можно значительно увеличить вовлеченность детей и таким образом привить им различные навыки и морально-волевые качества.Здоровье — в приоритетеУчастники дискуссии не смогли обойти стороной вопросы, связанные со здоровьем детей и необходимостью сохранения масочного режима для персонала лагерей отдыха. Так, Колесникова рассказала, что оздоровительная составляющая детского отдыха сейчас достаточно востребована. Несмотря на сохранение неустойчивой эпидемиологической ситуации, часть лагерей набрали смены и сейчас "работают вполне комфортно"."Тут необходим здравый смысл, гармоничное отношение. Обязателен присмотр медработников и отслеживание эпидемиологической ситуации, большая ответственность лежит также на родителях. Также при конструировании смен учитываются особенности здоровья и развития детей", - уточнила Колесникова.Она добавила, что, по сравнению с советским и постсоветским периодом, когда для детских лагерей существовали четкие возрастные рамки от 7 до 15 лет, сегодня такие рамки расширяются. Так, городские лагеря принимают детей с 3 лет, а для более взрослых (16-18 лет) предусматриваются смены наподобие волонтерских, а также возможность перехода в разряд вожатых.Колесникова заверила, что ГК "Просвещение" и "Родительский университет" продолжат активно собирать запросы и тезисы о том, каким должен быть лагерь будущего, какую роль в нем должно играть педагогическое сообщество, должны ли туда быть интегрированы родители и так далее.Фестиваль KIDS FEST, объединивший масштабную школьную ярмарку и детский праздник, пройдет с 26 по 30 августа на ВДНХ. В рамках фестиваля детей и родителей ждет большая программа, включающая встречи с ведущими экспертами в сфере образования и воспитания, а также увлекательные мастер-классы, квесты и игры. Зарегистрироваться на главные события фестиваля можно по <a href="https://uchitel.club/kidfest/" target="_blank">ссылке</a>.

https://ria.ru/20200821/otdykh-1576097550.html

https://ria.ru/20200814/1575802882.html

https://ria.ru/20140601/1010174909.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вднх, просвещение , общество