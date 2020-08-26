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Фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 5 по 10 сентября
Заключительный этап всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна – весна Победы" пройдет в Ростове-на-Дону с соблюдением всех действующих санитарных... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:09
2020-08-26T17:09
фестивали
ростов-на-дону
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Заключительный этап всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна – весна Победы" пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> с соблюдением всех действующих санитарных мер безопасности, заявил директор департамента молодежной госполитики и соцпроектов в сфере высшего образования Минобрнауки Денис Аширов.XXVIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы" пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября. В нем примут более 2 тысяч участников."Церемония открытия и гала-концерт станут уникальными культурными событиями, которые пройдут на "Ростов Арене" с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют в стране и в регионе", - сказал Аширов на пресс-конференции в Общественной палате РФ.Впервые будут организованы прямые трансляции со всех конкурсных площадок, отметил Аширов.Масочный режим будет соблюдаться в зале и на площадках фестиваля, отметил и.о. председателя общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий. "На сцене, думаю, нет", - добавил он.Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 1993 года. Проект направлен на совершенствование системы поддержки студенческого творчества, ежегодно в нем принимают участие более 1 миллиона человек, свыше 1,2 тысячи вузов и ссузов страны. Конкурсными направлениями в текущем году станут "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное" и другие.
https://ria.ru/20170515/1494349754.html
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фестивали, ростов-на-дону

Фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 5 по 10 сентября

17:09 26.08.2020
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© Фото : Российская студенческая веснаВсероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы"
Всероссийский фестиваль Российская студенческая весна – весна Победы
© Фото : Российская студенческая весна
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заключительный этап всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна – весна Победы" пройдет в Ростове-на-Дону с соблюдением всех действующих санитарных мер безопасности, заявил директор департамента молодежной госполитики и соцпроектов в сфере высшего образования Минобрнауки Денис Аширов.
XXVIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы" пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября. В нем примут более 2 тысяч участников.
"Церемония открытия и гала-концерт станут уникальными культурными событиями, которые пройдут на "Ростов Арене" с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют в стране и в регионе", - сказал Аширов на пресс-конференции в Общественной палате РФ.
Впервые будут организованы прямые трансляции со всех конкурсных площадок, отметил Аширов.
Масочный режим будет соблюдаться в зале и на площадках фестиваля, отметил и.о. председателя общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий. "На сцене, думаю, нет", - добавил он.
Российская студенческая весна в Ульяновске. Архивное фото
15 мая 2017, 20:41
Путин: на форуме "Российская студенческая весна" реализуются таланты
Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 1993 года. Проект направлен на совершенствование системы поддержки студенческого творчества, ежегодно в нем принимают участие более 1 миллиона человек, свыше 1,2 тысячи вузов и ссузов страны. Конкурсными направлениями в текущем году станут "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное" и другие.
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ФестивалиРостов-на-Дону
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