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https://ria.ru/20200826/festival-1576310523.html
В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel закончился в крымском поселке Коктебель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T00:39
2020-08-26T10:49
культура
rap koktebel
дмитрий киселев
республика крым
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel" target="_blank">Rap Koktebel</a> закончился в крымском поселке Коктебель, передает корреспондент РИА Новости.На фестивале выступили Клава Кока, Гуф, Кравц, DJ BKey, крымская группа Jungle Junkiez, рэп-исполнительница Lil Kate и хип-хоп исполнитель PLC.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который прошел в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.
https://ria.ru/20200825/koktebel-1576293405.html
республика крым
коктебель
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rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель

В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel

00:39 26.08.2020 (обновлено: 10:49 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Певица Клава Кока выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг - РИА Новости. Фестиваль Rap Koktebel закончился в крымском поселке Коктебель, передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад, что это в этом году произошло. Почему? Потому что, если честно, где-то месяца 1,5 назад было четкое 100% решение его не делать. Приходилось мотивировать коллег, чтобы это произошло", - сказал журналистам арт-директор фестиваля, певец Кравц.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРэпер Кравц выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Рэпер Кравц выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Рэпер Кравц выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
На фестивале выступили Клава Кока, Гуф, Кравц, DJ BKey, крымская группа Jungle Junkiez, рэп-исполнительница Lil Kate и хип-хоп исполнитель PLC.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который прошел в Коктебеле во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевРеспублика КрымКоктебель
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