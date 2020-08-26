В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel

"Я рад, что это в этом году произошло. Почему? Потому что, если честно, где-то месяца 1,5 назад было четкое 100% решение его не делать. Приходилось мотивировать коллег, чтобы это произошло", - сказал журналистам арт-директор фестиваля, певец Кравц.