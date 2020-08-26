В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:39 26.08.2020 (обновлено: 10:49 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг - РИА Новости. Фестиваль Rap Koktebel закончился в крымском поселке Коктебель, передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад, что это в этом году произошло. Почему? Потому что, если честно, где-то месяца 1,5 назад было четкое 100% решение его не делать. Приходилось мотивировать коллег, чтобы это произошло", - сказал журналистам арт-директор фестиваля, певец Кравц.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРэпер Кравц выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Рэпер Кравц выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
На фестивале выступили Клава Кока, Гуф, Кравц, DJ BKey, крымская группа Jungle Junkiez, рэп-исполнительница Lil Kate и хип-хоп исполнитель PLC.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который прошел в Коктебеле во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.