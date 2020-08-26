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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200826/fermery-1576333567.html
Четыре ямальских фермера допущены к борьбе за окружной грант
Четыре фермера из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) допущены к борьбе за окружной грант, сообщает в среду пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:43
2020-08-26T14:43
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
экономика
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Четыре фермера из <a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> (ЯНАО) допущены к борьбе за окружной грант, сообщает в среду пресс-служба главы региона.Три проекта касаются развития оленеводства. Два бизнес-плана поступило из Тазовского района. Запрашиваемые суммы – 2,6 и 3 миллиона рублей – на приобретение техники и поголовья животных. Еще один оленеводческий проект, претендующий на 3 миллиона рублей, поступил из Приуральского района и также касается покупки поголовья оленей и средств производства.Предприниматель из <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a> представил проект по развитию кролиководства. Он также претендует на максимально возможную сумму гранта – 3 миллиона рублей, которые планирует направить на строительство и ремонт производственных помещений, подключение объектов к коммунальным сетям, на монтаж цеха переработки продукции, приобретение маточного поголовья животных, уточняет пресс-служба.Грант крестьянскому хозяйству предусмотрен государственной программой "Развитие АПК". Этот вид грантовой поддержки существует в округе с 2015 года, ранее он предоставлялся как грант для начинающих фермеров. С 2019 года сумма гранта, при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова, была увеличена вдвое – до 3 миллионов рублей. Претендовать на него могут уже действующие фермерские хозяйства при условии, что с момента их образования прошло не более двух лет. Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрированные как в сельской, так и в городской местности, уточняют власти.
https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html
https://realty.ria.ru/20200821/1576100913.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, экономика

Четыре ямальских фермера допущены к борьбе за окружной грант

14:43 26.08.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовФерма
Ферма
© РИА Новости / Антон Денисов
Ферма. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Четыре фермера из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) допущены к борьбе за окружной грант, сообщает в среду пресс-служба главы региона.
"В региональном департаменте агропромышленного комплекса продолжается рассмотрение бизнес-проектов, поступивших на конкурс на грант от губернатора на развитие крестьянского хозяйства. Всего на конкурс поступило семь проектов из Тазовского, Приуральского и Ямальского, Красноселькупского и Пуровского районов, а также из Нового Уренгоя. По итогам проверки представленных документов на соответствие условиям конкурса в финал вышли четыре участника", - говорится в сообщении.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
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Три проекта касаются развития оленеводства. Два бизнес-плана поступило из Тазовского района. Запрашиваемые суммы – 2,6 и 3 миллиона рублей – на приобретение техники и поголовья животных. Еще один оленеводческий проект, претендующий на 3 миллиона рублей, поступил из Приуральского района и также касается покупки поголовья оленей и средств производства.
Предприниматель из Нового Уренгоя представил проект по развитию кролиководства. Он также претендует на максимально возможную сумму гранта – 3 миллиона рублей, которые планирует направить на строительство и ремонт производственных помещений, подключение объектов к коммунальным сетям, на монтаж цеха переработки продукции, приобретение маточного поголовья животных, уточняет пресс-служба.
"Дальнейшая оценка проектов, допущенных к конкурсу, будет проводиться по установленным критериям. Основные из них – это количество создаваемых рабочих мест и увеличение объемов производства продукции в течение последующих пяти лет. Имя победителя планируется объявить до 14 сентября", - приводятся в сообщении слова директора ГКУ ЯНАО "Дирекция по развитию сельских территорий" Дмитрия Шмелева.
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Грант крестьянскому хозяйству предусмотрен государственной программой "Развитие АПК". Этот вид грантовой поддержки существует в округе с 2015 года, ранее он предоставлялся как грант для начинающих фермеров. С 2019 года сумма гранта, при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова, была увеличена вдвое – до 3 миллионов рублей. Претендовать на него могут уже действующие фермерские хозяйства при условии, что с момента их образования прошло не более двух лет. Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрированные как в сельской, так и в городской местности, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойЭкономика
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