https://ria.ru/20200826/fermery-1576333567.html

Четыре ямальских фермера допущены к борьбе за окружной грант

Четыре фермера из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) допущены к борьбе за окружной грант, сообщает в среду пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:43

2020-08-26T14:43

2020-08-26T14:43

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

новый уренгой

экономика

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Четыре фермера из <a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> (ЯНАО) допущены к борьбе за окружной грант, сообщает в среду пресс-служба главы региона.Три проекта касаются развития оленеводства. Два бизнес-плана поступило из Тазовского района. Запрашиваемые суммы – 2,6 и 3 миллиона рублей – на приобретение техники и поголовья животных. Еще один оленеводческий проект, претендующий на 3 миллиона рублей, поступил из Приуральского района и также касается покупки поголовья оленей и средств производства.Предприниматель из <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a> представил проект по развитию кролиководства. Он также претендует на максимально возможную сумму гранта – 3 миллиона рублей, которые планирует направить на строительство и ремонт производственных помещений, подключение объектов к коммунальным сетям, на монтаж цеха переработки продукции, приобретение маточного поголовья животных, уточняет пресс-служба.Грант крестьянскому хозяйству предусмотрен государственной программой "Развитие АПК". Этот вид грантовой поддержки существует в округе с 2015 года, ранее он предоставлялся как грант для начинающих фермеров. С 2019 года сумма гранта, при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова, была увеличена вдвое – до 3 миллионов рублей. Претендовать на него могут уже действующие фермерские хозяйства при условии, что с момента их образования прошло не более двух лет. Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрированные как в сельской, так и в городской местности, уточняют власти.

https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html

https://realty.ria.ru/20200821/1576100913.html

новый уренгой

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, экономика