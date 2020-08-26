https://ria.ru/20200826/ekstremizm-1576351246.html

Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост десятилетней давности

Административное дело за распространение экстремистских материалов возбудили на жительницу Кургана, разместившую в соцсети в 2010 году видеоклип на песню,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:00

2020-08-26T19:00

2020-08-26T19:00

курган

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Административное дело за распространение экстремистских материалов возбудили на жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургана</a>, разместившую в соцсети в 2010 году видеоклип на песню, которую в 2016 году признали экстремистской.Прокуратура региона рапортует о выявлении в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, признанной решением суда экстремистским материалом. Доступ к странице соцсети на момент проверки являлся открытым для всех пользователей. В соответствии с требованиями административного законодательства данное правонарушение является длящимся, а срок привлечения к ответственности исчисляется с моменты его выявления, уточняет прокуратура."Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов)", - говорится в сообщении. Эта статья предусматривает для граждан штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.Постановление с материалами проверки направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу, добавляется в сообщении.Как сообщила РИА Новости Полина Гузеева, которой принадлежит данный аккаунт в соцсети, в прокуратуре ей сообщили о возбужденном в отношении нее административном деле. По ее словам, речь идет о размещенном во "ВКонтакте" в 2010 году видеоклипе . Но только сейчас ей стало известно, что данная песня в 2016 году была признана экстремистской, уточнила она. Гузеева добавила, что имеет прописку в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, но сейчас проживает в Кургане, она художник, но пока без работы, и ранее разместила видеоклип, потому что ей нравится эта группа.

https://ria.ru/20200521/1571765901.html

https://ria.ru/20200420/1570303370.html

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курган

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курган, екатеринбург, происшествия