Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост десятилетней давности
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг - РИА Новости. Административное дело за распространение экстремистских материалов возбудили на жительницу Кургана, разместившую в соцсети в 2010 году видеоклип на песню, которую в 2016 году признали экстремистской.
Прокуратура региона рапортует о выявлении в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, признанной решением суда экстремистским материалом. Доступ к странице соцсети на момент проверки являлся открытым для всех пользователей. В соответствии с требованиями административного законодательства данное правонарушение является длящимся, а срок привлечения к ответственности исчисляется с моменты его выявления, уточняет прокуратура.
"Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов)", - говорится в сообщении. Эта статья предусматривает для граждан штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Постановление с материалами проверки направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу, добавляется в сообщении.
Как сообщила РИА Новости Полина Гузеева, которой принадлежит данный аккаунт в соцсети, в прокуратуре ей сообщили о возбужденном в отношении нее административном деле. По ее словам, речь идет о размещенном во "ВКонтакте" в 2010 году видеоклипе . Но только сейчас ей стало известно, что данная песня в 2016 году была признана экстремистской, уточнила она. Гузеева добавила, что имеет прописку в Екатеринбурге, но сейчас проживает в Кургане, она художник, но пока без работы, и ранее разместила видеоклип, потому что ей нравится эта группа.
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