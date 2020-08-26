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https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html
Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, в интервью "Москва 24" прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова о том, что... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:12
2020-08-26T02:12
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, в интервью "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gj0RTi0epHc" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва 24</a>" прокомментировал версию защиты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о том, что актер мог отсутствовать за рулем в момент ДТП.Ранее адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявлял в суде, что за рулем в момент аварии находился не сам Ефремов, а некий "известный человек". Сам артист говорил, что не помнит, управлял ли он автомобилем в момент аварии. По его словам, он с большой долей вероятности сидел на пассажирском сиденье, в чем он уверен "на девяносто процентов".По словам Добровинского, о том, что за рулем автомобиля в момент ДТП сидел именно Ефремов, свидетельствует целый "каскад доказательств", в том числе и признание вины самим актером на следующий день после аварии. Кроме того, адвокат напомнил, что есть показания свидетелей, которые также подтверждают, что Ефремов находился на водительском месте."Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого", — подчеркнул Добровинский.Адвокат также предположил, что судебное разбирательство завершится "в ближайшую неделю".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html
https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html
https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html
Понятно, что Ефремов готов уничтожить свою репутацию и доброе имя, только бы отмазаться. Но как далеко он готов зайти? Какое дно пробить? Каким ничтожеством стать в глазах своих бывших поклонников?
81
Так-то может и не сидел за рулём во время ДТП - надоело рулить и полез на заднее сиденье проспаться...
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

02:12 26.08.2020
20372
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, в интервью "Москва 24" прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова о том, что актер мог отсутствовать за рулем в момент ДТП.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявлял в суде, что за рулем в момент аварии находился не сам Ефремов, а некий "известный человек". Сам артист говорил, что не помнит, управлял ли он автомобилем в момент аварии. По его словам, он с большой долей вероятности сидел на пассажирском сиденье, в чем он уверен "на девяносто процентов".
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По словам Добровинского, о том, что за рулем автомобиля в момент ДТП сидел именно Ефремов, свидетельствует целый "каскад доказательств", в том числе и признание вины самим актером на следующий день после аварии. Кроме того, адвокат напомнил, что есть показания свидетелей, которые также подтверждают, что Ефремов находился на водительском месте.
"Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого", — подчеркнул Добровинский.
Адвокат также предположил, что судебное разбирательство завершится "в ближайшую неделю".
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Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Понятно, что Ефремов готов уничтожить свою репутацию и доброе имя, только бы отмазаться. Но как далеко он готов зайти? Какое дно пробить? Каким ничтожеством стать в глазах своих бывших поклонников?
26 августа, 04:43
Alex Ivlev
7900200
Так-то может и не сидел за рулём во время ДТП - надоело рулить и полез на заднее сиденье проспаться...
26 августа, 04:50
vv dok
42330200
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