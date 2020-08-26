https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html

Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, в интервью "Москва 24" прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова о том, что... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T02:12

2020-08-26T02:12

2020-08-26T02:12

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, в интервью "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gj0RTi0epHc" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва 24</a>" прокомментировал версию защиты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о том, что актер мог отсутствовать за рулем в момент ДТП.Ранее адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявлял в суде, что за рулем в момент аварии находился не сам Ефремов, а некий "известный человек". Сам артист говорил, что не помнит, управлял ли он автомобилем в момент аварии. По его словам, он с большой долей вероятности сидел на пассажирском сиденье, в чем он уверен "на девяносто процентов".По словам Добровинского, о том, что за рулем автомобиля в момент ДТП сидел именно Ефремов, свидетельствует целый "каскад доказательств", в том числе и признание вины самим актером на следующий день после аварии. Кроме того, адвокат напомнил, что есть показания свидетелей, которые также подтверждают, что Ефремов находился на водительском месте."Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого", — подчеркнул Добровинский.Адвокат также предположил, что судебное разбирательство завершится "в ближайшую неделю".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html

https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html

https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html

Alex Ivlev Понятно, что Ефремов готов уничтожить свою репутацию и доброе имя, только бы отмазаться. Но как далеко он готов зайти? Какое дно пробить? Каким ничтожеством стать в глазах своих бывших поклонников? 81

vv dok Так-то может и не сидел за рулём во время ДТП - надоело рулить и полез на заднее сиденье проспаться... 77

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия