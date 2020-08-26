https://ria.ru/20200826/dtp-1576346476.html
В Астраханской области человек погиб после опрокидывания микроавтобуса
Один человек погиб и трое пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:45
2020-08-26T17:45
2020-08-26T17:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и трое пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.ДТП произошло в 16.40 мск на трассе Р-215 возле населенного пункта Лиман. Микроавтобус следовал по маршруту <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозный</a> - <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a>."Произошло опрокидывание микроавтобуса... Предварительно, три человека пострадали, водитель погиб", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20200826/avariya-1576312674.html
астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия