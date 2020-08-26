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В Приморье автомобиль врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС
Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление МВД РФ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T05:26
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умвд рф
славянка
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">МВД РФ</a>.Ночью поступило сообщение о ДТП на дороге Раздольное–Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые оформляли аварию.Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет.Личность водителя Mitsubishi Pajero установлена. Полиция его ищет. Проводится проверка.
https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html
владивосток
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умвд рф, славянка , владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье автомобиль врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС

05:26 26.08.2020 (обновлено: 07:35 26.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление МВД РФ.
Ночью поступило сообщение о ДТП на дороге Раздольное–Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые оформляли аварию.
"В это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель транспортного средства совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями, после чего Mitsubishi Pajero опрокинулся и загорелся. Нарушитель с места происшествия скрылся. В результате автоаварии травмированы восемь человек, в том числе двое сотрудников ДПС", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Личность водителя Mitsubishi Pajero установлена. Полиция его ищет. Проводится проверка.
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УМВД РФСлавянкаВладивостокПриморский крайПроисшествия
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