https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html

В Приморье автомобиль врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС

Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление МВД РФ. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T05:26

2020-08-26T05:26

2020-08-26T07:35

умвд рф

славянка

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">МВД РФ</a>.Ночью поступило сообщение о ДТП на дороге Раздольное–Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые оформляли аварию.Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет.Личность водителя Mitsubishi Pajero установлена. Полиция его ищет. Проводится проверка.

https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, славянка , владивосток, приморский край, происшествия