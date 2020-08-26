https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html
В Приморье автомобиль врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС
Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление МВД РФ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T05:26
2020-08-26T05:26
2020-08-26T07:35
умвд рф
славянка
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Внедорожник в Приморье врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, водитель скрылся, госпитализированы восемь человек, сообщает краевое управление <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">МВД РФ</a>.Ночью поступило сообщение о ДТП на дороге Раздольное–Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые оформляли аварию.Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет.Личность водителя Mitsubishi Pajero установлена. Полиция его ищет. Проводится проверка.
https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умвд рф, славянка , владивосток, приморский край, происшествия