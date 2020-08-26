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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/dopros-1576332814.html
Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:28
2020-08-26T16:47
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат, член Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Писательница сообщила, что отказалась свидетельствовать против себя. По ее словам, следователи "были лояльны" и ее отпустили.<a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank">Алексиевич </a>также заявила, что не чувствует себя виноватой. "Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Алексиевич журналистам.Кроме того, она заявила о необходимости поддержки."Мы хотим жить своей судьбой, в своей семье. Но тут нам должны помочь. Навряд ли мы и наш комитет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество зеленое. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России", - заявила Алексиевич журналистам.С ней вместе пришли юрист, член КС Максим Знак, а также представительница объединенного штаба Марина Колесникова.Ранее сообщалось, что Алексиевич планирует быть в среду в Следственном комитете Белоруссии, куда она вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС).Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/vmeshatelstvo-1576302700.html
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Алексиевич- лжива и аморальна. Ее надо судить за разжигание национальной розни и участие в госперевороте.
241
Кстати, никак не могу понять как лауреат премии Ленинского комсомола... Человек, написавший эпичную книгу о Дзержинском так резко стала антисоветчицей?
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белоруссия
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светлана алексиевич, белоруссия, в мире

Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии

14:28 26.08.2020 (обновлено: 16:47 26.08.2020)
20828
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Нобелевский лауреат, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Писательница сообщила, что отказалась свидетельствовать против себя. По ее словам, следователи "были лояльны" и ее отпустили.
Алексиевич также заявила, что не чувствует себя виноватой.
"Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Алексиевич журналистам.
Кроме того, она заявила о необходимости поддержки.
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"Мы хотим жить своей судьбой, в своей семье. Но тут нам должны помочь. Навряд ли мы и наш комитет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество зеленое. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России", - заявила Алексиевич журналистам.
С ней вместе пришли юрист, член КС Максим Знак, а также представительница объединенного штаба Марина Колесникова.
Ранее сообщалось, что Алексиевич планирует быть в среду в Следственном комитете Белоруссии, куда она вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС).
Светлана Тихановская
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана АлексиевичБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Алексиевич- лжива и аморальна. Ее надо судить за разжигание национальной розни и участие в госперевороте.
26 августа, 14:43
egorka.popov.61
205100233
Кстати, никак не могу понять как лауреат премии Ленинского комсомола... Человек, написавший эпичную книгу о Дзержинском так резко стала антисоветчицей?
26 августа, 14:47
О Ольга Занкова
1601720113
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