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Ульяновская область
https://ria.ru/20200826/dolschiki-1576436303.html
Ульяновский губернатор решит проблему обманутых дольщиков к 2022 году
Власти Ульяновской области в нынешнем году выделили из бюджета 255 миллионов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков, полностью проблема будет решена в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:56
2020-08-28T15:01
ульяновская область
обманутые дольщики в россии
сергей морозов (политик)
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Власти Ульяновской области в нынешнем году выделили из бюджета 255 миллионов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков, полностью проблема будет решена в 2022 году, пообещал губернатор Сергей Морозов президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ."Удалось нам выработать и приемлемое решение проблемы обманутых дольщиков… В нашей области создан фонд по решению проблемы обманутых дольщиков, создано современное законодательство, и в этом году из регионального бюджета на эти цели выделено 255 миллионов рублей, что позволило обеспечить квартирами 418 дольщиков", - сказал Морозов."До конца года еще три проблемных дома также будут введены в эксплуатацию, а всего, Владимир Владимирович, в 2022 году мы снимем эту проблему, как и обещали вам", - отметил он.
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обманутые дольщики в россии, сергей морозов (политик)

Ульяновский губернатор решит проблему обманутых дольщиков к 2022 году

19:56 26.08.2020 (обновлено: 15:01 28.08.2020)
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© Фото : страница Сергея Мороза в FacebookГлава Ульяновской области Сергей Морозов
Глава Ульяновской области Сергей Морозов
© Фото : страница Сергея Мороза в Facebook
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Ульяновской области в нынешнем году выделили из бюджета 255 миллионов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков, полностью проблема будет решена в 2022 году, пообещал губернатор Сергей Морозов президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
"Удалось нам выработать и приемлемое решение проблемы обманутых дольщиков… В нашей области создан фонд по решению проблемы обманутых дольщиков, создано современное законодательство, и в этом году из регионального бюджета на эти цели выделено 255 миллионов рублей, что позволило обеспечить квартирами 418 дольщиков", - сказал Морозов.
"До конца года еще три проблемных дома также будут введены в эксплуатацию, а всего, Владимир Владимирович, в 2022 году мы снимем эту проблему, как и обещали вам", - отметил он.
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Ульяновская областьОбманутые дольщики в РоссииСергей Морозов (политик)
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