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Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля
Рубль усиливает падение к главным международным валютам, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:27
2020-08-26T17:50
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает падение к главным международным валютам, свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:29 (мск) вырос на 63 копейки, до 75,96 рубля, евро поднялся на 43 копейки, до 89,62 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее доллар уже обновил максимум с апреля, достигнув 76 рублей, евро — с февраля 2016 года — до 89,81 рубля.Цены на нефть сегодня днем перешли к снижению. По состоянию на 13:20 (мск) стоимость барреля североморской смеси марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,17%, до 46,21 доллара, а октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,25%, до 43,38 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200817/1575894100.html
Я даже чихнуть лишний раз боюсь, вдруг рубль отреагирует и обвалится
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В России урожай соберём, а там к зиме и по соточке рублей за доллар давать будут
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

16:27 26.08.2020 (обновлено: 17:50 26.08.2020)
6761
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Рубль усиливает падение к главным международным валютам, свидетельствуют данные торгов.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:29 (мск) вырос на 63 копейки, до 75,96 рубля, евро поднялся на 43 копейки, до 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар уже обновил максимум с апреля, достигнув 76 рублей, евро — с февраля 2016 года — до 89,81 рубля.
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17 августа, 15:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цены на нефть сегодня днем перешли к снижению. По состоянию на 13:20 (мск) стоимость барреля североморской смеси марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,17%, до 46,21 доллара, а октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,25%, до 43,38 доллара за баррель.
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Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Я даже чихнуть лишний раз боюсь, вдруг рубль отреагирует и обвалится
26 августа, 17:10
На Калине
18230300
В России урожай соберём, а там к зиме и по соточке рублей за доллар давать будут
26 августа, 17:15
Афанас Кукуев
450202
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