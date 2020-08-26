https://ria.ru/20200826/dollar-1576340667.html

Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля

Рубль усиливает падение к главным международным валютам, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:27

2020-08-26T16:27

2020-08-26T17:50

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает падение к главным международным валютам, свидетельствуют данные торгов.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:29 (мск) вырос на 63 копейки, до 75,96 рубля, евро поднялся на 43 копейки, до 89,62 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее доллар уже обновил максимум с апреля, достигнув 76 рублей, евро — с февраля 2016 года — до 89,81 рубля.Цены на нефть сегодня днем перешли к снижению. По состоянию на 13:20 (мск) стоимость барреля североморской смеси марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,17%, до 46,21 доллара, а октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,25%, до 43,38 доллара за баррель.

https://ria.ru/20200817/1575894100.html

На Калине Я даже чихнуть лишний раз боюсь, вдруг рубль отреагирует и обвалится 44

Афанас Кукуев В России урожай соберём, а там к зиме и по соточке рублей за доллар давать будут 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика