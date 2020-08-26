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Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
Новые рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки России доказывают, что члены знаменитой "Кембриджской пятерки" помогали Советскому Союзу... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T01:31
2020-08-26T07:52
кембриджская пятерка
россия
ким филби
павел фитин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
лондон
ссср
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Новые рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки России доказывают, что члены знаменитой "<a href="http://ria.ru/organization_kembridzhskaya-pyaterka/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджской пятерки</a>" помогали Советскому Союзу совершенно бескорыстно, отказавшись от пожизненных выплат им из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, и действовали на идейной основе, рассказал в интервью газете <u><a href="https://aif.ru/">"Аргументы и факты"</a></u> директор СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Кембриджская пятерка" — группа выпускников британского Тринити-колледжа в <u><a href="http://ria.ru/location_Cambridge/">Кембридже</a></u>, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД <u><a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/">Великобритании</a></u>. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы <u><a href="http://ria.ru/location_SSSR/">СССР</a></u> получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.Как отметил директор СВР, <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Fitin/">Павел Фитин</a>, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны советскую внешнюю разведку, 29 июля 1944 года, передавая слова благодарности британскому другу "З", все же предлагал сотрудникам резидентуры в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> подумать над тем, как осторожно попытаться подкрепить материально "пятерку" и лично Филби."Если найдете удобным и возможным, в крайне тактичной форме предложите ему премию в сумме 100 фунтов или сделайте какой-либо равноценный подарок", - так, по словам Нарышкина, писал Фитин. При этом глава советской разведки знал, что "З" получает оклад в 700 фунтов стерлингов, и, поэтому, он "вряд ли испытывает нужду в чем-то большем, чем толика чисто человеческой, дружеской теплоты".Подчиненные Фитина правильно поняли своего начальника и в предоставленном им выборе между деньгами и подарком остановились на последнем, рассказал Нарышкин."Судя по содержанию ответного письма Филби 18 августа 1944 года, он оказался весьма тронут сообщением из Центра. Обращает на себя внимание его отношение к советским людям не только как к товарищам по тайной работе, но и друзьям: "Я глубоко благодарен Вам за сообщение и подарок. Это воодушевляет и стимулирует меня, а также ещё теснее, чем когда-либо, связывает с теми, кого я всегда считал действительными товарищами и друзьями, хотя никогда их не видел. Ваше сообщение и подарок позволяют мне совершенно определённо думать о том, что я внес некоторый вклад в величайшее достижение советского народа в борьбе с фашизмом", - рассказал директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank">СВР</a>.Свою идейность все пятеро ценили исключительно высоко, заставляя Фитина, понимающего, что и он, и разведка, и вся страна обязаны этим людям, искать выход из довольно неловкого положения, отметил Нарышкин.Он привел выдержку из рапорта Фитина на имя наркома госбезопасности Всеволода Меркулова от 25 марта 1945 года, в котором говорилось о том, что пожизненная пенсия была предложена не только Джону Кэрнкроссу, чье здоровье ухудшилось к концу войны, но и другим членам "пятерки". "Меркулов предложение одобрил, но вся "пятерка" от пожизненного содержания дружно отказалась", - сказал Нарышкин.По словам директора СВР, размышления о том, что сподвигло <a href="http://ria.ru/person_Kim_Filbi/" target="_blank">Кима Филби</a> и других представителей западного "образованного класса" вступить в тайное противоборство спецслужб на стороне Советского Союза, до сих пор не теряют актуальности в разведывательном сообществе, не говоря уже об историках спецслужб и журналистах. "Большинство сходится на мысли о том, что если отношение к коммунизму у каждого из них в отдельности могло с годами претерпевать определенные изменения, то ненависть к нацизму объединяла всех, а Советский Союз виделся как самый непримиримый враг "коричневой чумы", - отметил Нарышкин.Директор СВР добавил, что члены "Кембриджской пятерки" "вносили огромный вклад в дело общей победы над врагом". "Благодаря этому у Советского Союза в течение всей войны имелась уникальнейшая возможность получать разведывательную информацию о странах "оси" не дозированно, а в полном объёме, опираясь на надежные источники", - заключил он.
https://ria.ru/20200414/1569980777.html
https://ria.ru/20200407/1569644555.html
https://ria.ru/20200430/1570764776.html
Понятно что в своей стране они предатели но в России то надо их подвиг увековечить, назвать к примеру улицы их именами , поставить памятник в Москве заодно поиграть на нервах "островитян"
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кембриджская пятерка, россия, ким филби, павел фитин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, лондон, ссср, общество

Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"

01:31 26.08.2020 (обновлено: 07:52 26.08.2020)
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© AP PhotoЛидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
© AP Photo
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новые рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки России доказывают, что члены знаменитой "Кембриджской пятерки" помогали Советскому Союзу совершенно бескорыстно, отказавшись от пожизненных выплат им из Москвы, и действовали на идейной основе, рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" директор СВР Сергей Нарышкин.
"Кембриджская пятерка" — группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
"Недавно рассекреченные документы СВР России из переписки Центра с лондонской резидентурой практически слово в слово подтверждают исключительную скромность и высокую идейность всех участников "пятерки", включая самого известного из них – Кима Филби, чей оперативный псевдоним в русской транскрипции писался как "Зёнхен" ("Сынок")", - рассказал Нарышкин.
Как отметил директор СВР, Павел Фитин, возглавлявший в годы Великой Отечественной войны советскую внешнюю разведку, 29 июля 1944 года, передавая слова благодарности британскому другу "З", все же предлагал сотрудникам резидентуры в Лондоне подумать над тем, как осторожно попытаться подкрепить материально "пятерку" и лично Филби.
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"Если найдете удобным и возможным, в крайне тактичной форме предложите ему премию в сумме 100 фунтов или сделайте какой-либо равноценный подарок", - так, по словам Нарышкина, писал Фитин. При этом глава советской разведки знал, что "З" получает оклад в 700 фунтов стерлингов, и, поэтому, он "вряд ли испытывает нужду в чем-то большем, чем толика чисто человеческой, дружеской теплоты".
Подчиненные Фитина правильно поняли своего начальника и в предоставленном им выборе между деньгами и подарком остановились на последнем, рассказал Нарышкин.
"Судя по содержанию ответного письма Филби 18 августа 1944 года, он оказался весьма тронут сообщением из Центра. Обращает на себя внимание его отношение к советским людям не только как к товарищам по тайной работе, но и друзьям: "Я глубоко благодарен Вам за сообщение и подарок. Это воодушевляет и стимулирует меня, а также ещё теснее, чем когда-либо, связывает с теми, кого я всегда считал действительными товарищами и друзьями, хотя никогда их не видел. Ваше сообщение и подарок позволяют мне совершенно определённо думать о том, что я внес некоторый вклад в величайшее достижение советского народа в борьбе с фашизмом", - рассказал директор СВР.
Свою идейность все пятеро ценили исключительно высоко, заставляя Фитина, понимающего, что и он, и разведка, и вся страна обязаны этим людям, искать выход из довольно неловкого положения, отметил Нарышкин.
Фотография разведчика Кима Филби на экране монитора. 1996 год
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Он привел выдержку из рапорта Фитина на имя наркома госбезопасности Всеволода Меркулова от 25 марта 1945 года, в котором говорилось о том, что пожизненная пенсия была предложена не только Джону Кэрнкроссу, чье здоровье ухудшилось к концу войны, но и другим членам "пятерки". "Меркулов предложение одобрил, но вся "пятерка" от пожизненного содержания дружно отказалась", - сказал Нарышкин.
По словам директора СВР, размышления о том, что сподвигло Кима Филби и других представителей западного "образованного класса" вступить в тайное противоборство спецслужб на стороне Советского Союза, до сих пор не теряют актуальности в разведывательном сообществе, не говоря уже об историках спецслужб и журналистах. "Большинство сходится на мысли о том, что если отношение к коммунизму у каждого из них в отдельности могло с годами претерпевать определенные изменения, то ненависть к нацизму объединяла всех, а Советский Союз виделся как самый непримиримый враг "коричневой чумы", - отметил Нарышкин.
Директор СВР добавил, что члены "Кембриджской пятерки" "вносили огромный вклад в дело общей победы над врагом". "Благодаря этому у Советского Союза в течение всей войны имелась уникальнейшая возможность получать разведывательную информацию о странах "оси" не дозированно, а в полном объёме, опираясь на надежные источники", - заключил он.
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31673328
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Кембриджская пятеркаРоссияКим ФилбиПавел ФитинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМоскваЛондонСССРОбщество
Популярные комментарии
Понятно что в своей стране они предатели но в России то надо их подвиг увековечить, назвать к примеру улицы их именами , поставить памятник в Москве заодно поиграть на нервах "островитян"
26 августа, 01:39
ttacole7404
4711100
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