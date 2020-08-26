https://ria.ru/20200826/davos-1576339894.html

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:17

2020-08-26T16:17

2020-08-26T16:22

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<strong>ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/davos_2007_26012007/" target="_blank">Всемирный экономический форум в Давосе</a> в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду."Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200728/1575073789.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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