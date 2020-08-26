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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:17
2020-08-26T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
давос
всемирный экономический форум в давосе
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/davos_2007_26012007/" target="_blank">Всемирный экономический форум в Давосе</a> в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду."Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

16:17 26.08.2020 (обновлено: 16:22 26.08.2020)
1669
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду.
"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.
Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Ялтинский международный экономический форум
28 июля, 18:53Распространение нового коронавируса
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДавосВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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