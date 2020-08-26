https://ria.ru/20200826/davos-1576339894.html
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:17
2020-08-26T16:17
2020-08-26T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
давос
всемирный экономический форум в давосе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155039/20/1550392088_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_074fac50ee27ff5979d03a43f5c6a052.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/davos_2007_26012007/" target="_blank">Всемирный экономический форум в Давосе</a> в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду."Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200728/1575073789.html
давос
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155039/20/1550392088_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_642dc72fd92244c8add2c28409e144d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире