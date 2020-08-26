https://ria.ru/20200826/chipirovanie-1576312332.html

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чипированию

Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T04:38

2020-08-26T04:38

2020-08-26T04:52

вциом

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По результатам исследования, 77% россиян, слышавших об идее чипировать людей, относятся к этому в разной степени отрицательно, при этом 54% - однозначно отрицательно, 11% выразили к этой теме безразличие, а 8% оценивают такое предложение положительно, 4% затруднились ответить.Отмечается, что в целом о чипировании что-то слышали, но подробностей не знают 69% граждан, впервые услышали об этом 16%, хорошо осведомлены 15%. По мнению более половины респондентов (51%), техническая возможность чипировать человека есть уже сейчас, но пока широкого применения не имеет, 16% полагают, что такая технология появится только в отдаленном будущем, 14% - что она появится в ближайшем будущем, 6% - есть уже сейчас и уже получает широкое применение, 13% затруднились ответить.Как указано в опросе, среди тех, кто слышал о чипировании, 9% из всех преимуществ назвали отсутствие необходимости носить с собой документы, 6% - более легкий доступ к местонахождению человека, 4% - бесконтактную оплату, при этом 34% отметили, что преимуществ в этой идее нет, а 32% затруднились ответить. Среди недостатков данная категория опрошенных указала контроль и нарушение прав и свобод (35%), а также влияние на здоровье (16%), возможность управлять человеком (11%), затруднились ответить 25%.Уточняется, что 54% россиян, слышавших о такой технологии, считают, что вероятность чипирования без их ведома скорее или вполне невозможна, 42% придерживаются обратного мнения, 5% затруднились ответить. Также 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, 45% скорее опасаются, 3% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200605/1572494825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572554455.html

Владимир Лушников А что такое чипирование??? Если это такой микрочип, который заменит мне паспорт, загранпаспорт, водительские права, всякие ИНН и ПСС. Если этим чипом я смогу расплатится в магазине просто проведя ладошкой по сканеру и не носить больше банковскую карту с собой. То вшейте мне его, я согласен. Не люблю барсетки!!! 17

17

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, москва, общество