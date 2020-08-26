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https://ria.ru/20200826/chipirovanie-1576312332.html
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чипированию
Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T04:38
2020-08-26T04:52
вциом
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По результатам исследования, 77% россиян, слышавших об идее чипировать людей, относятся к этому в разной степени отрицательно, при этом 54% - однозначно отрицательно, 11% выразили к этой теме безразличие, а 8% оценивают такое предложение положительно, 4% затруднились ответить.Отмечается, что в целом о чипировании что-то слышали, но подробностей не знают 69% граждан, впервые услышали об этом 16%, хорошо осведомлены 15%. По мнению более половины респондентов (51%), техническая возможность чипировать человека есть уже сейчас, но пока широкого применения не имеет, 16% полагают, что такая технология появится только в отдаленном будущем, 14% - что она появится в ближайшем будущем, 6% - есть уже сейчас и уже получает широкое применение, 13% затруднились ответить.Как указано в опросе, среди тех, кто слышал о чипировании, 9% из всех преимуществ назвали отсутствие необходимости носить с собой документы, 6% - более легкий доступ к местонахождению человека, 4% - бесконтактную оплату, при этом 34% отметили, что преимуществ в этой идее нет, а 32% затруднились ответить. Среди недостатков данная категория опрошенных указала контроль и нарушение прав и свобод (35%), а также влияние на здоровье (16%), возможность управлять человеком (11%), затруднились ответить 25%.Уточняется, что 54% россиян, слышавших о такой технологии, считают, что вероятность чипирования без их ведома скорее или вполне невозможна, 42% придерживаются обратного мнения, 5% затруднились ответить. Также 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, 45% скорее опасаются, 3% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20200605/1572494825.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572554455.html
А что такое чипирование??? Если это такой микрочип, который заменит мне паспорт, загранпаспорт, водительские права, всякие ИНН и ПСС. Если этим чипом я смогу расплатится в магазине просто проведя ладошкой по сканеру и не носить больше банковскую карту с собой. То вшейте мне его, я согласен. Не люблю барсетки!!!
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
вциом, москва, общество

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чипированию

04:38 26.08.2020 (обновлено: 04:52 26.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИсследование квантовой схемы на оптическом микроскопе перед проведением криоизмерений в НОЦ ФМН (ФГУП "ВНИИА им. Н. Л. Духова" и МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Исследование квантовой схемы на оптическом микроскопе перед проведением криоизмерений в НОЦ ФМН (ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова и МГТУ им. Н. Э. Баумана)
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 77% россиян, слышавших об идее чипировать людей, относятся к этому в разной степени отрицательно, при этом 54% - однозначно отрицательно, 11% выразили к этой теме безразличие, а 8% оценивают такое предложение положительно, 4% затруднились ответить.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
5 июня, 03:27
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Отмечается, что в целом о чипировании что-то слышали, но подробностей не знают 69% граждан, впервые услышали об этом 16%, хорошо осведомлены 15%. По мнению более половины респондентов (51%), техническая возможность чипировать человека есть уже сейчас, но пока широкого применения не имеет, 16% полагают, что такая технология появится только в отдаленном будущем, 14% - что она появится в ближайшем будущем, 6% - есть уже сейчас и уже получает широкое применение, 13% затруднились ответить.
Как указано в опросе, среди тех, кто слышал о чипировании, 9% из всех преимуществ назвали отсутствие необходимости носить с собой документы, 6% - более легкий доступ к местонахождению человека, 4% - бесконтактную оплату, при этом 34% отметили, что преимуществ в этой идее нет, а 32% затруднились ответить. Среди недостатков данная категория опрошенных указала контроль и нарушение прав и свобод (35%), а также влияние на здоровье (16%), возможность управлять человеком (11%), затруднились ответить 25%.
Уточняется, что 54% россиян, слышавших о такой технологии, считают, что вероятность чипирования без их ведома скорее или вполне невозможна, 42% придерживаются обратного мнения, 5% затруднились ответить. Также 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, 45% скорее опасаются, 3% затруднились ответить.
Микропроцессор
6 июня, 09:21Сказано в эфире
Разговоры о чипировании человечества: глупость, страх или …будущее?Билл Гейтс назвал свою причастность к чипированию глупостью. "Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, настолько это глупо и странно" – сказал основатель Microsoft, его цитирует издание Business Insider.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
2715201118
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ВЦИОММоскваОбщество
Популярные комментарии
А что такое чипирование??? Если это такой микрочип, который заменит мне паспорт, загранпаспорт, водительские права, всякие ИНН и ПСС. Если этим чипом я смогу расплатится в магазине просто проведя ладошкой по сканеру и не носить больше банковскую карту с собой. То вшейте мне его, я согласен. Не люблю барсетки!!!
26 августа, 05:12
Владимир Лушников
510029
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