https://ria.ru/20200826/bomba-1576329888.html

В Ингушетии ликвидировали бандита с самодельной бомбой

В Ингушетии нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:25

2020-08-26T13:25

2020-08-26T16:07

национальный антитеррористический комитет рф

назрановский район

республика ингушетия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии </a>нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета."В <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановском районе</a> … в лесном массиве вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка", - говорится в релизе.В свою очередь источник РИА Новости заявил, что боевик подорвался на самодельной бомбе.На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы. Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет, отмечает <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208000.html

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назрановский район

республика ингушетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, назрановский район, республика ингушетия, происшествия