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https://ria.ru/20200826/bomba-1576329888.html
В Ингушетии ликвидировали бандита с самодельной бомбой
В Ингушетии нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:25
2020-08-26T16:07
национальный антитеррористический комитет рф
назрановский район
республика ингушетия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии </a>нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета."В <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановском районе</a> … в лесном массиве вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка", - говорится в релизе.В свою очередь источник РИА Новости заявил, что боевик подорвался на самодельной бомбе.На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы. Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет, отмечает <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208000.html
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назрановский район
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спецоперация в Ингушетии по ликвидации вооруженного бандита
В Ингушетии нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу
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национальный антитеррористический комитет рф, назрановский район, республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии ликвидировали бандита с самодельной бомбой

13:25 26.08.2020 (обновлено: 16:07 26.08.2020)
1247
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Ингушетии нейтрализован бандит, в ходе перестрелки взорвавший самодельную бомбу, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Назрановском районе … в лесном массиве вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка", - говорится в релизе.
В свою очередь источник РИА Новости заявил, что боевик подорвался на самодельной бомбе.
На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы. Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет, отмечает НАК.
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Национальный антитеррористический комитет РФНазрановский районРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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