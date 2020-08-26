https://ria.ru/20200826/birn-1576274776.html

Вышел трейлер "Американской утопии" с Дэвидом Бирном

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер фильма-концерта "Американская утопия" Дэвида Бирна, который снял Спайк Ли. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:04

2020-08-26T11:04

2020-08-26T11:04

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новости культуры

спайк ли

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале HBO появился первый трейлер фильма-концерта "Американская утопия" Дэвида Бирна, который снял Спайк Ли.Ролик длится одну минуту. На фоне выступлений артистов на сцене Бирн говорит: "Несмотря на все то, что случилось, и то, что происходит сейчас, у нас все равно есть возможность что-то изменить" и добавляет: "Как сказал Джеймс Болдуин: "Я все еще верю, что мы можем сделать с этой страной то, чего никогда раньше никто не делал". В "Американской утопии" Бирн говорит с аудиторией о США и исполняет разные музыкальные композиции, начиная со своей первой записи "Talking Heads” и заканчивая сольным альбомом 2018 года. Спайк Ли снимал свой фильм, пока мюзикл Бирна шел на Бродвее с октября 2019 по февраль 2020.Обозреватель NME Томас Смит <a href="https://www.nme.com/reviews/live/david-byrne-live-on-broadway-nyc-still-the-best-musical-experience-on-the-planet-2593419" target="_blank">назвал</a> шоу "лучшим музыкальным действом на планете".Премьера фильма на HBO запланирована на 17 октября, а на кинофестивале в Торонто его предполагают показать в день открытия, 10 сентября.

https://ria.ru/20200723/1574722166.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, спайк ли