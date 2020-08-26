https://ria.ru/20200826/birn-1576274776.html
Вышел трейлер "Американской утопии" с Дэвидом Бирном
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер фильма-концерта "Американская утопия" Дэвида Бирна, который снял Спайк Ли. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:04
2020-08-26T11:04
2020-08-26T11:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
спайк ли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576273820_51:0:1166:627_1400x0_80_0_0_7887b4ef6712e90cf51e047df62e9895.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале HBO появился первый трейлер фильма-концерта "Американская утопия" Дэвида Бирна, который снял Спайк Ли.Ролик длится одну минуту. На фоне выступлений артистов на сцене Бирн говорит: "Несмотря на все то, что случилось, и то, что происходит сейчас, у нас все равно есть возможность что-то изменить" и добавляет: "Как сказал Джеймс Болдуин: "Я все еще верю, что мы можем сделать с этой страной то, чего никогда раньше никто не делал". В "Американской утопии" Бирн говорит с аудиторией о США и исполняет разные музыкальные композиции, начиная со своей первой записи "Talking Heads” и заканчивая сольным альбомом 2018 года. Спайк Ли снимал свой фильм, пока мюзикл Бирна шел на Бродвее с октября 2019 по февраль 2020.Обозреватель NME Томас Смит <a href="https://www.nme.com/reviews/live/david-byrne-live-on-broadway-nyc-still-the-best-musical-experience-on-the-planet-2593419" target="_blank">назвал</a> шоу "лучшим музыкальным действом на планете".Премьера фильма на HBO запланирована на 17 октября, а на кинофестивале в Торонто его предполагают показать в день открытия, 10 сентября.
https://ria.ru/20200723/1574722166.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576273820_191:0:1027:627_1400x0_80_0_0_d7e4698583cb5bb8e4f17f351dab09c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, спайк ли
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На YouTube-канале HBO появился первый трейлер фильма-концерта "Американская утопия" Дэвида Бирна, который снял Спайк Ли.
Ролик длится одну минуту. На фоне выступлений артистов на сцене Бирн говорит: "Несмотря на все то, что случилось, и то, что происходит сейчас, у нас все равно есть возможность что-то изменить" и добавляет: "Как сказал Джеймс Болдуин: "Я все еще верю, что мы можем сделать с этой страной то, чего никогда раньше никто не делал".
В "Американской утопии" Бирн говорит с аудиторией о США и исполняет разные музыкальные композиции, начиная со своей первой записи "Talking Heads” и заканчивая сольным альбомом 2018 года.
Спайк Ли снимал свой фильм, пока мюзикл Бирна шел на Бродвее с октября 2019 по февраль 2020.
Обозреватель NME Томас Смит назвал
шоу "лучшим музыкальным действом на планете".
Премьера фильма на HBO запланирована на 17 октября, а на кинофестивале в Торонто его предполагают показать в день открытия, 10 сентября.