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https://ria.ru/20200826/bfu-1576303595.html
Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы
Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ им. И. Канта) определили, при каких видах опухолей рака молочной железы больше подходит... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:00
2020-08-26T09:00
риа наука
рак груди
университетская наука
навигатор абитуриента
балтийский федеральный университет
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ им. И. Канта) определили, при каких видах опухолей рака молочной железы больше подходит визуальный или цифровой метод исследования; это поможет врачам выбрать оптимальный способ лечения. Результаты исследования <a href="https://aig-journal.ru/articles/Ocenka-ekspressii-prognosticheskogo-immunogistohimicheskogo-markera-Ki-67-v-karcinome-molochnoi-jelezy.html" target="_blank">опубликованы в научном журнале</a> "Акушерство и гинекология".Количественная оценка маркера пролиферации Ki-67, который отражает интенсивность деления опухолевых клеток и скорость роста опухоли, имеет крайне важное значение для больных раком при многих онкопатологиях, в том числе и при раке молочной железы у женщин. Точное определение этого показателя необходимо для назначения адекватной терапии и прогноза онкологического заболевания. Величины Ki-67 в нормальной ткани молочной железы обычно не превышают 5%. При раке молочной железы они имеют разные значения: встречаются опухоли с низкими показателями и относительно благоприятным прогнозом – Ki-67 менее порогового значения 14%. В других опухолях этот показатель может превышать 14-20%, а в отдельных случаях – достигать 80-90%. На сегодняшний день существует проблема определения уровня экспрессии Ki-67. Показатель варьируется при подсчете в различных лабораториях, в зависимости от методики проведения иммуногистохимической реакции для его выявления, а также от используемых реагентов и метода подсчета. В то же время, точный подсчет показателя определяет постановку правильного диагноза и назначение соответствующего лечения. Поэтому так важно унифицировать методику определения Ki-67.Традиционный, визуальный метод оценки уровня пролиферации состоит в том, что врач-патоморфолог при помощи микроскопа исследует микропрепараты опухоли после их специального иммуногистохимического окрашивания. Этот метод не всегда достаточно эффективен и может быть связан с субъективным фактором. Поэтому большие надежды ученые возлагают на цифровую микроскопию, которая позволяет провести объективную морфологическую диагностику. Исследователи Лаборатории иммуногистохимической, патологоанатомической и клинической диагностики БФУ им. И. Канта провели сравнительный анализ традиционного способа визуальной количественной оценки маркера Ki-67 врачом-патоморфологом и методики с использованием цифровой микроскопии в клетках рака молочной железы у пациенток Калининградской области. При оценке показателя Ki-67 врачом подсчет проводится в так называемых "горячих точках", т.е. в участках опухоли с максимально выраженной пролиферативной активностью. Подсчет с помощью цифровой микроскопии проводится в выбранных врачом идентичных по площади участках ткани, т.е. используется несколько иной принцип подсчета. Ученые пришли к выводу, что цифровая микроскопия более эффективна в однородных по строению тканях, а в опухолях с относительно низким уровнем пролиферации, различающихся по строению, предпочтителен традиционный метод исследования опытным патоморфологом.Полученные данные стали одним из результатов многолетних исследований методом цифровой микроскопии с использованием программного обеспечения QuantCenter 3DHISTECH. Этот метод продемонстрировал высокую эффективность оценки экспрессии Ki-67 при раке молочной железы. Научный коллектив планирует продолжить исследования максимально идентичных участков опухоли, что особенно важно в случаях опухолей с неоднородной структурой.
https://ria.ru/20200730/1575144222.html
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рак груди, университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет

Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы

09:00 26.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ им. И. Канта) определили, при каких видах опухолей рака молочной железы больше подходит визуальный или цифровой метод исследования; это поможет врачам выбрать оптимальный способ лечения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Акушерство и гинекология".
Количественная оценка маркера пролиферации Ki-67, который отражает интенсивность деления опухолевых клеток и скорость роста опухоли, имеет крайне важное значение для больных раком при многих онкопатологиях, в том числе и при раке молочной железы у женщин. Точное определение этого показателя необходимо для назначения адекватной терапии и прогноза онкологического заболевания.
Величины Ki-67 в нормальной ткани молочной железы обычно не превышают 5%. При раке молочной железы они имеют разные значения: встречаются опухоли с низкими показателями и относительно благоприятным прогнозом – Ki-67 менее порогового значения 14%. В других опухолях этот показатель может превышать 14-20%, а в отдельных случаях – достигать 80-90%.
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На сегодняшний день существует проблема определения уровня экспрессии Ki-67. Показатель варьируется при подсчете в различных лабораториях, в зависимости от методики проведения иммуногистохимической реакции для его выявления, а также от используемых реагентов и метода подсчета. В то же время, точный подсчет показателя определяет постановку правильного диагноза и назначение соответствующего лечения. Поэтому так важно унифицировать методику определения Ki-67.
Традиционный, визуальный метод оценки уровня пролиферации состоит в том, что врач-патоморфолог при помощи микроскопа исследует микропрепараты опухоли после их специального иммуногистохимического окрашивания. Этот метод не всегда достаточно эффективен и может быть связан с субъективным фактором. Поэтому большие надежды ученые возлагают на цифровую микроскопию, которая позволяет провести объективную морфологическую диагностику.
Исследователи Лаборатории иммуногистохимической, патологоанатомической и клинической диагностики БФУ им. И. Канта провели сравнительный анализ традиционного способа визуальной количественной оценки маркера Ki-67 врачом-патоморфологом и методики с использованием цифровой микроскопии в клетках рака молочной железы у пациенток Калининградской области.
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При оценке показателя Ki-67 врачом подсчет проводится в так называемых "горячих точках", т.е. в участках опухоли с максимально выраженной пролиферативной активностью. Подсчет с помощью цифровой микроскопии проводится в выбранных врачом идентичных по площади участках ткани, т.е. используется несколько иной принцип подсчета.
Ученые пришли к выводу, что цифровая микроскопия более эффективна в однородных по строению тканях, а в опухолях с относительно низким уровнем пролиферации, различающихся по строению, предпочтителен традиционный метод исследования опытным патоморфологом.

"Мы установили, что метод цифровой микроскопии эффективен при определении средних показателей экспрессии Ki-67. В отдельных случаях, особенно при низкой степени экспрессии Ki-67, были выявлены различия показателей, зависящие от выбора методики: традиционной или с использованием цифровой микроскопии. Это крайне важно для определения молекулярного субтипа опухоли и назначения последующего лечения", — рассказала РИА Новости заведующая Лаборатории иммуногистохимической, патологоанатомической и клинической диагностики БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук, профессор Лариса Волкова.

Полученные данные стали одним из результатов многолетних исследований методом цифровой микроскопии с использованием программного обеспечения QuantCenter 3DHISTECH. Этот метод продемонстрировал высокую эффективность оценки экспрессии Ki-67 при раке молочной железы. Научный коллектив планирует продолжить исследования максимально идентичных участков опухоли, что особенно важно в случаях опухолей с неоднородной структурой.
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РИА НаукаРак грудиУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаБалтийский федеральный университет
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