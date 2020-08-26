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https://ria.ru/20200826/beyonse-1576276524.html
Бейонсе выпустила клип на песню Brown Skin Girl с участием других звезд
Певица Бейонсе разместила на YouTube клип на песню Brown skin girl. Ранее ролик можно было посмотреть только в визуальном альбоме Black is king на сервисе... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T06:08
2020-08-26T06:08
музыка
новости культуры
кендрик ламар
наоми кэмпбелл
бейонсе ноулз
youtube
культура
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Певица Бейонсе разместила на YouTube клип на песню Brown skin girl. Ранее ролик можно было посмотреть только в визуальном альбоме Black is king на сервисе Disney +, <a href="https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9438953/beyonce-brown-skin-girl-video" target="_blank">сообщает</a> Billboard. В клипе вместе с Бейонсе появляются многие знаменитости, например, супермодель Наоми Кэмпбелл, обладательница премии "Оскар" Лупита Нионго, бывшая коллега Бейонсе по группе Destiny's Child Келли Роуленд и другие. Все они прославляют уникальность и красоту чернокожих.Композиция Brown Skin Girl впервые вышла на пластинке Бейонсе The Lion King: The Gift (2019 год), которая стала саундтреком к римейку мультфильма "Король Лев" (1994 год). В обновленной версии ленты, созданной Джоном Фавро, певица озвучила львицу Налу, подругу Симбы (Дональд Гловер). Визуальный альбом Бейонсе Black is king, вышедший 31-го июля, называют "данью памяти миру чернокожих людей". Ранее суперзвезда <a href="https://ria.ru/20200720/1574582364.html" target="_blank">рассказывала</a>, что вложила в этот проект много любви и добавила, фильм обязательно нужно смотреть всей семьей.
https://ria.ru/20200824/klip-1576099659.html
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музыка, новости культуры, кендрик ламар, наоми кэмпбелл, бейонсе ноулз, youtube

Бейонсе выпустила клип на песню Brown Skin Girl с участием других звезд

06:08 26.08.2020
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Бейонсе разместила на YouTube клип на песню Brown skin girl. Ранее ролик можно было посмотреть только в визуальном альбоме Black is king на сервисе Disney +, сообщает Billboard.
В клипе вместе с Бейонсе появляются многие знаменитости, например, супермодель Наоми Кэмпбелл, обладательница премии "Оскар" Лупита Нионго, бывшая коллега Бейонсе по группе Destiny's Child Келли Роуленд и другие. Все они прославляют уникальность и красоту чернокожих.
Композиция Brown Skin Girl впервые вышла на пластинке Бейонсе The Lion King: The Gift (2019 год), которая стала саундтреком к римейку мультфильма "Король Лев" (1994 год). В обновленной версии ленты, созданной Джоном Фавро, певица озвучила львицу Налу, подругу Симбы (Дональд Гловер).
Визуальный альбом Бейонсе Black is king, вышедший 31-го июля, называют "данью памяти миру чернокожих людей". Ранее суперзвезда рассказывала, что вложила в этот проект много любви и добавила, фильм обязательно нужно смотреть всей семьей.
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КультураМузыкаНовости культурыКендрик ЛамарНаоми КэмпбеллБейонсе НоулзYouTube
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