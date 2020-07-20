https://ria.ru/20200720/1574582364.html
Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"
На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", сообщает Billboard. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:02
2020-07-20T13:02
фильмы 2020
музыка
кино и сериалы
новости культуры
наоми кэмпбелл
бейонсе ноулз
the walt disney company
youtube
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574582989_32:0:1388:763_1400x0_80_0_0_a0b292d63c322c3c49960bd6f39f1007.jpg
https://ria.ru/20200629/1573630682.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574582989_32:0:1388:763_1400x0_80_0_0_a0b292d63c322c3c49960bd6f39f1007.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574582989_201:0:1218:763_1400x0_80_0_0_b44321a08216e4dfd3bb4971390e1df1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574582989_202:0:965:763_1400x0_80_0_0_05949338310beb1a4410e46ae560614f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, музыка, кино и сериалы, новости культуры, наоми кэмпбелл, бейонсе ноулз, the walt disney company, youtube
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", сообщает
Billboard.
В ролике появляется супермодель Наоми Кэмпбелл, рэпер и продюсер Jay-Z (Шон Кори Картер), обладательница премии "Оскар" актриса Лупита Нионго и другие.
В визуальном альбоме расскажут о жизни темнокожих семей и молодом короле, которому предстоит пережить предательство, понять, что такое любовь и найти себя. В этом главному герою помогут предки и подруга детства.
По информации издания, ранее Бейонсе говорила, что вложила в этот проект много любви. По словам исполнительницы, она работала над "Black is king" в течение прошлого года, когда была занята в анимационном фильме Джона Фавро "Король Лев" (в картине она озвучила львицу Налу).
"Первоначально этот фильм был снят в качестве дополнения к альбому-саундтреку The lion king: the gift" и предназначен для того чтобы прославить силу и красоту наших предков", – объяснила певица.
Бейонсе уточнила, что события 2020 года сделали концепцию и идею ленты еще более душевной, а также добавила, ее обязательно нужно смотреть всей семьей.
"Black is king" будет транслироваться исключительно на платформе Disney +. Премьера состоится 31 июля.