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Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"
На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", сообщает Billboard. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:02
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574582989_32:0:1388:763_1400x0_80_0_0_a0b292d63c322c3c49960bd6f39f1007.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
фильмы 2020, музыка, кино и сериалы, новости культуры, наоми кэмпбелл, бейонсе ноулз, the walt disney company, youtube

Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"

13:02 20.07.2020
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", сообщает Billboard.
В ролике появляется супермодель Наоми Кэмпбелл, рэпер и продюсер Jay-Z (Шон Кори Картер), обладательница премии "Оскар" актриса Лупита Нионго и другие.
В визуальном альбоме расскажут о жизни темнокожих семей и молодом короле, которому предстоит пережить предательство, понять, что такое любовь и найти себя. В этом главному герою помогут предки и подруга детства.
По информации издания, ранее Бейонсе говорила, что вложила в этот проект много любви. По словам исполнительницы, она работала над "Black is king" в течение прошлого года, когда была занята в анимационном фильме Джона Фавро "Король Лев" (в картине она озвучила львицу Налу).
"Первоначально этот фильм был снят в качестве дополнения к альбому-саундтреку The lion king: the gift" и предназначен для того чтобы прославить силу и красоту наших предков", – объяснила певица.
Бейонсе уточнила, что события 2020 года сделали концепцию и идею ленты еще более душевной, а также добавила, ее обязательно нужно смотреть всей семьей.
"Black is king" будет транслироваться исключительно на платформе Disney +. Премьера состоится 31 июля.
Кадр из трейлера проекта Black is King
29 июня, 19:17Культура
В Сети появился трейлер нового фильма Бейонсе
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Культурафильмы 2020МузыкаКино и сериалыНовости культурыНаоми КэмпбеллБейонсе НоулзThe Walt Disney CompanyYouTube
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