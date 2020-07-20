Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", На YouTube опубликовали новый трейлер музыкального фильма певицы и актрисы Бейонсе "Black is king", сообщает Billboard.

В ролике появляется супермодель Наоми Кэмпбелл, рэпер и продюсер Jay-Z (Шон Кори Картер), обладательница премии "Оскар" актриса Лупита Нионго и другие.

В визуальном альбоме расскажут о жизни темнокожих семей и молодом короле, которому предстоит пережить предательство, понять, что такое любовь и найти себя. В этом главному герою помогут предки и подруга детства.

По информации издания, ранее Бейонсе говорила, что вложила в этот проект много любви. По словам исполнительницы, она работала над "Black is king" в течение прошлого года, когда была занята в анимационном фильме Джона Фавро "Король Лев" (в картине она озвучила львицу Налу).

"Первоначально этот фильм был снят в качестве дополнения к альбому-саундтреку The lion king: the gift" и предназначен для того чтобы прославить силу и красоту наших предков", – объяснила певица.

Бейонсе уточнила, что события 2020 года сделали концепцию и идею ленты еще более душевной, а также добавила, ее обязательно нужно смотреть всей семьей.