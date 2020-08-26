https://ria.ru/20200826/besporyadki-1576356415.html

В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе во время протестов

Полиция США задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве двух человек, погибших прошлой ночью при стрельбе в ходе беспорядков в городе Кеноша, штат... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:44

2020-08-26T21:44

2020-08-26T21:44

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

висконсин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве двух человек, погибших прошлой ночью при стрельбе в ходе беспорядков в городе Кеноша, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, говорится в документах местного суда.В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в произошедшем, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.Как следует из документов, Кайл Риттенхауз, 2003 года рождения, уроженец штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>, был задержан в среду при попытке бегства из штата Висконсин в родной Иллинойс, он подозревается в преднамеренном убийстве первой степени.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что власти направят в среду федеральных силовиков и нацгвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся там акций протеста, переросших в погромы.

https://ria.ru/20200724/1574814929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, висконсин, сша, в мире