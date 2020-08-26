https://ria.ru/20200826/besporyadki-1576355438.html
Трамп отправит нацгвардию в Висконсин для подавления беспорядков
Власти США направят в среду федеральных силовиков и нацгвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся там... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:13
2020-08-26T21:13
2020-08-26T21:13
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
висконсин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> направят в среду федеральных силовиков и нацгвардию в город Кеноша, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся там акций протеста, переросших в погромы, заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью."Мы не допустим грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что закончила телефонный разговор с губернатором (Висконсина Тони) Эверсом, который согласился принять федеральную поддержку… Сегодня я направлю федеральных правоохранителей и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, для восстановления закона и порядка!" - <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1298671451030073344" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> Трамп в своем Twitter.Ранее сообщалось, что власти города обратились к Эверсу с просьбой прислать 1,5 тысячи служащих нацгвардии штата. Ограниченный контингент гвардейцев уже находится в городе.
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, висконсин, сша, в мире