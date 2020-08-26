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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576352979.html
Захарова объяснила позицию России по ситуации в Белоруссии
Позиция России по отношению к ситуации в Белоруссии - это не вопрос вмешательства или невмешательства, это вопрос взаимодействия с государством и его законной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:59
2020-08-26T19:59
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
мария захарова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Позиция России по отношению к ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - это не вопрос вмешательства или невмешательства, это вопрос взаимодействия с государством и его законной властью, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, однако не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html
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светлана тихановская, россия, мария захарова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Захарова объяснила позицию России по ситуации в Белоруссии

19:59 26.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Позиция России по отношению к ситуации в Белоруссии - это не вопрос вмешательства или невмешательства, это вопрос взаимодействия с государством и его законной властью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, однако не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране.

"Здесь нет никаких противоречий. Позиция невмешательства в дела суверенного государства является краеугольным камнем нашей внешней политики, мы на этой основе ее и выстраиваем и реализуем, это доказано годами. Но дело в том, что у нас есть особая форма взаимоотношений с Белоруссией - это союзное государство, соответственно, у нас есть определенные обязательства... Это не вопрос вмешательства или невмешательства, а вопрос взаимодействия с государством, с законной властью, которое основано на правовой платформе", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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