Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/bayden-1576314683.html
В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает NBC News. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:09
2020-08-26T10:52
рэнд пол
дональд трамп
джо байден
ливия
сирия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_174:0:2602:1366_1400x0_80_0_0_cdafe997ba74d0b75d718aa07b11664a.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает <a href="https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/kentucky-sen-rand-paul-boosts-trump-rnc-he-ll-stop-n1238112" target="_blank">NBC News</a>.В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые". "Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор. Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов. Выборы пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет Байден.
https://ria.ru/20200814/1575751743.html
8
ливия
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_202:0:2516:1735_1400x0_80_0_0_b7082988a3685da68d86e27dd7ce30c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рэнд пол, дональд трамп, джо байден, ливия, сирия, сша

В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом

09:09 26.08.2020 (обновлено: 10:52 26.08.2020)
6936
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает NBC News.

"Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги", — сказал сенатор на партийном съезде.

В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые".
"Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор.
Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов.
Сенатор Камала Харрис
14 августа, 08:00
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Выборы пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет Байден.
17153121
Обсудить 8
Рэнд ПолДональд ТрампДжо БайденЛивияСирияСША
Рекомендуем
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине узаконили феминитивы
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
"Испугались России и Китая": в США придумали новый способ защитить страну
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией
Стенд предприятия Брамос
Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Взрыв в жилом доме в Москве
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
Трубы промышленных предприятий
Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
Американский флаг во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин
В Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий
Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами
Автомобиль полиции
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств
Танк Т-14 Армата
National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Лента новостейМолния