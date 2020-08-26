В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
09:09 26.08.2020 (обновлено: 10:52 26.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает NBC News.
"Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги", — сказал сенатор на партийном съезде.
В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые".
"Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор.
Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов.
Выборы пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет Байден.