https://ria.ru/20200826/bayden-1576314683.html

В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом

Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает NBC News. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:09

2020-08-26T09:09

2020-08-26T10:52

рэнд пол

дональд трамп

джо байден

ливия

сирия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_174:0:2602:1366_1400x0_80_0_0_cdafe997ba74d0b75d718aa07b11664a.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает <a href="https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/kentucky-sen-rand-paul-boosts-trump-rnc-he-ll-stop-n1238112" target="_blank">NBC News</a>.В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые". "Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор. Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов. Выборы пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет Байден.

https://ria.ru/20200814/1575751743.html

8

ливия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэнд пол, дональд трамп, джо байден, ливия, сирия, сша