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В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T04:28
2020-08-26T09:18
дональд трамп
джо байден
москва
сша
северная каролина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Член Республиканской партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, вице-губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a> Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>.Издание напоминает, что ранее старший советник штаба президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Мерседес Шлапп также отметила хорошие шансы Харрис стать президентом.Ранее Байден заявил в интервью телеканалу <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>, что в случае победы на выборах президента в ноябре он мог бы пойти и на второй срок и возраст не стал бы для него помехой. Трамп призывал "сонного Джо" Байдена пройти тест на когнитивные способности.Сам Трамп, которому в июне исполнилось 74 года, в 2018-м успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), на 2018 год средняя продолжительность жизни в США составляет около 78 лет.
https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
Америка останется Америкой, страной сеящей зло по всему миру.
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Путин не курит.
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москва
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северная каролина
РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, москва, сша, северная каролина, в мире

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

04:28 26.08.2020 (обновлено: 09:18 26.08.2020)
43296
© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.

"Можете себе представить (кандидата в вице-президенты США от Демократической партии. — Прим. ред.) Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что "сонный Джо", вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации. — Прим. ред.). Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом", — заявил Форест.

Издание напоминает, что ранее старший советник штаба президента США Дональда Трампа Мерседес Шлапп также отметила хорошие шансы Харрис стать президентом.
Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что в случае победы на выборах президента в ноябре он мог бы пойти и на второй срок и возраст не стал бы для него помехой. Трамп призывал "сонного Джо" Байдена пройти тест на когнитивные способности.
Сам Трамп, которому в июне исполнилось 74 года, в 2018-м успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.
По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), на 2018 год средняя продолжительность жизни в США составляет около 78 лет.
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59315101037
Обсудить 25
Дональд ТрампДжо БайденМоскваСШАСеверная КаролинаВ мире
Популярные комментарии
Америка останется Америкой, страной сеящей зло по всему миру.
26 августа, 05:27
Михаил Меренков
8600204
Путин не курит.
26 августа, 06:03
Cherry Nck
33191404
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