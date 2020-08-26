https://ria.ru/20200826/bayden-1576312287.html

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T04:28

2020-08-26T04:28

2020-08-26T09:18

дональд трамп

джо байден

москва

сша

северная каролина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Член Республиканской партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, вице-губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a> Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>.Издание напоминает, что ранее старший советник штаба президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Мерседес Шлапп также отметила хорошие шансы Харрис стать президентом.Ранее Байден заявил в интервью телеканалу <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>, что в случае победы на выборах президента в ноябре он мог бы пойти и на второй срок и возраст не стал бы для него помехой. Трамп призывал "сонного Джо" Байдена пройти тест на когнитивные способности.Сам Трамп, которому в июне исполнилось 74 года, в 2018-м успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), на 2018 год средняя продолжительность жизни в США составляет около 78 лет.

https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html

Михаил Меренков Америка останется Америкой, страной сеящей зло по всему миру. 92

Cherry Nck Путин не курит. 61

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москва

сша

северная каролина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, сша, северная каролина, в мире