В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
04:28 26.08.2020 (обновлено: 09:18 26.08.2020)
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
"Можете себе представить (кандидата в вице-президенты США от Демократической партии. — Прим. ред.) Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что "сонный Джо", вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации. — Прим. ред.). Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом", — заявил Форест.
Издание напоминает, что ранее старший советник штаба президента США Дональда Трампа Мерседес Шлапп также отметила хорошие шансы Харрис стать президентом.
Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что в случае победы на выборах президента в ноябре он мог бы пойти и на второй срок и возраст не стал бы для него помехой. Трамп призывал "сонного Джо" Байдена пройти тест на когнитивные способности.
Сам Трамп, которому в июне исполнилось 74 года, в 2018-м успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.
По данным Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), на 2018 год средняя продолжительность жизни в США составляет около 78 лет.
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