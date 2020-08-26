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https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Известная поговорка о том, что "короля играет свита", может показаться несколько циничной, но в случае Джо Байдена она полностью справедлива, ведь кандидат в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:00
2020-08-26T09:16
джо байден
китай
сша
авторы
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Известная поговорка о том, что "короля играет свита", может показаться несколько циничной, но в случае <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> она полностью справедлива, ведь кандидат в президенты США, который сейчас лидирует в опросах общественного мнения, явно находится в стадии тотальной интеллектуальной деградации, которая не дает ему не то что твердо формулировать геополитические стратегии, а даже ориентироваться во времени и пространстве.Эта очевидная деменция, вероятно, является одной из причин готовности американского "глубинного государства" поддерживать кандидата от Демократической партии всеми возможными способами, отбрасывая минимальные нормы приличия и необходимость сохранять хотя бы остатки "маскарада" — то есть уверенности избирателей в том, что в США реально есть две конкурирующие партии, а не две фейковые партии, которые контролируют одни и те же безликие, но очень влиятельные кукловоды "глубинного государства". Чего стоит хотя бы коллективное письмо, подписанное десятками (!) сотрудников аппарата госбезопасности из администрации президента Буша (то есть республиканцев, которые работали на эталонного республиканца), в котором они <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/20/us/politics/republican-national-security-biden.html" target="_blank">поддерживают</a> демократов Джо Байдена и Камалу Харрис.<a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> при всех своих очевидных недостатках все-таки может записать себе в актив редчайшее для президента США достижение: он, несмотря на колоссальное давление "глубинного государства", СМИ и даже собственного окружения, не инициировал ни одной новой американской войны. Он продолжал те войны, которые ему достались в наследство от администрации Обамы, но даже в них он проявил колоссальную и, по сути, героическую по стандартам американской политики сдержанность, особенно в Сирии и в Венесуэле. Неудивительно, что представители администрации династии Бушей, у которых на руках кровь сотен тысяч иракцев и сербов, хотели бы видеть у руля США более агрессивного президента, и у них есть определенные шансы на исполнение их желания. А сам Байден тем временем демонстрирует, что экономическую войну с Китаем, которую он унаследует от Трампа, вполне можно попытаться продолжить силовым методом — или по крайней мере методом публичного унижения Китая угрозой применения военной силы.Именно такой вывод можно сделать из предполагаемого состава команды потенциального президента-демократа, который активно обсуждается в американских СМИ именно в контексте продолжения противостояния по линии Вашингтон — Пекин.Например, анализируя перспективы американской политики "эпохи Байдена" на китайском направлении, Huffington Post (то есть издание, которое никак нельзя обвинить в антипатии к Демократической партии) с определенной озабоченностью отмечает:Другой советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также <a href="https://www.huffpost.com/entry/biden-china-foreign-policy_n_5f403019c5b697824f987e15" target="_blank">призвал</a> к проведению дополнительных военно-морских учений под руководством США в водах вблизи Китая."С учетом того что в случае избрания Байдена он сам не будет играть особой роли, а у "де-факто президента" в лице Камалы Харрис есть репутация абсолютно отмороженного сторонника максимального насилия на мировой арене, можно предположить, что у "вашингтонских ястребов" будут практически развязаны руки для проявления такого рода агрессии и уж точно будут возможности для максимального наращивания и демонстрации военной мощи. Американские журналисты также отмечают, что, хотя кандидат от Демократической партии должен демонстрировать более взвешенный и конструктивный подход к внешней политике, чем Дональд Трамп, а также дистанцироваться от негативного опыта предыдущих кровавых геополитических авантюр, на практике получается нечто совсем другое. Напрашивается вывод о том, что вопросы имиджа (а внешние военные интервенции не пользуются особой популярностью среди избирателей) или необходимость объединить вокруг себя все сегменты Демократической партии (а часть ее рядовых членов искренне ненавидят внешнюю политику эпохи Буша-младшего) не имеют особого значения по сравнению с желанием продвинуть интересы самого агрессивного сегмента американской надпартийной (или межпартийной) элиты:На этом фоне интересно посмотреть на позицию официальных китайских СМИ. Например, связанный с внешнеполитическим сегментом китайских государственных структур таблоид Global Times <a href="https://twitter.com/globaltimesnews/status/1296111674064175104" target="_blank">опубликовал материал</a>, согласно которому "с Джо Байденом легче справиться, чем с Дональдом Трампом. Это единодушное мнение большинства стран мира, в том числе Китая, заявили эксперты после того, как Байден был официально объявлен кандидатом в президенты от Демократической партии".Возможно, это такой тонкий троллинг, ибо эта позиция, высказанная через квазиофициальное китайское СМИ, скорее всего, навредит самому Джо Байдену. С другой стороны, будет интересно посмотреть на реакцию официального Пекина, когда Вашингтон в случае победы кандидата "глубинного государства" действительно поставит перед собой задачу не столько экономического удушения, сколько силового воздействия на своего главного геополитического оппонента. Стоит напомнить, что даже недавние экономические санкции "за Гонконг" принимались в США единогласно, при полной поддержке обеих партий. Если Байден выиграет, то вполне вероятно, что перед Китаем встанет риск того, что против него введут не только санкции, но и морскую блокаду или еще что-то этом роде: история показывает, что "вашингтонские ястребы" (неважно, работают ли они в администрации республиканца Буша или демократа Обамы) не умеют проигрывать, и если Китай будет обгонять США в экономическом развитии (а после коронавируса у КНР однозначная фора), то у многих в Вашингтоне появится непреодолимый соблазн перевернуть игровой стол и перейти от конкуренции в сфере ВВП сразу к конкуренции в сфере военно-морского флота и его практического применения прямо у берегов КНР.
https://ria.ru/20200820/1576000421.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/ssha-kitay-1576301294.html
https://ria.ru/20200812/1575686593.html
Если потенциальный президент США в своих предвыборных обещаниях готов объявить войну стране с равной экономической мощью и населением в 4 раза превышающим собственную, то это не у него деменция, это у американского избирателя деменция.
78
Ну все несколько упрощено , но если брать историю 100 летней давности , то все может пойти по такому же сценарию. Главное в этот раз России занять вооруженный нейтралитет. И поставлять всем продовольствие и амуницию )) . Строить дома-фермы на ДВ для беженцев -переселенцев Ну и скупать технологии.
50
26
китай
сша
РИА Новости
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Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
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353
60
джо байден, китай, сша, авторы

"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена

08:00 26.08.2020 (обновлено: 09:16 26.08.2020)
27733
© AFP 2020 / Rawad Madanat/ US NAVY Учения моряков ВМС США
Учения моряков ВМС США
© AFP 2020 / Rawad Madanat/ US NAVY
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Известная поговорка о том, что "короля играет свита", может показаться несколько циничной, но в случае Джо Байдена она полностью справедлива, ведь кандидат в президенты США, который сейчас лидирует в опросах общественного мнения, явно находится в стадии тотальной интеллектуальной деградации, которая не дает ему не то что твердо формулировать геополитические стратегии, а даже ориентироваться во времени и пространстве.
Эта очевидная деменция, вероятно, является одной из причин готовности американского "глубинного государства" поддерживать кандидата от Демократической партии всеми возможными способами, отбрасывая минимальные нормы приличия и необходимость сохранять хотя бы остатки "маскарада" — то есть уверенности избирателей в том, что в США реально есть две конкурирующие партии, а не две фейковые партии, которые контролируют одни и те же безликие, но очень влиятельные кукловоды "глубинного государства". Чего стоит хотя бы коллективное письмо, подписанное десятками (!) сотрудников аппарата госбезопасности из администрации президента Буша (то есть республиканцев, которые работали на эталонного республиканца), в котором они поддерживают демократов Джо Байдена и Камалу Харрис.
Дональд Трамп при всех своих очевидных недостатках все-таки может записать себе в актив редчайшее для президента США достижение: он, несмотря на колоссальное давление "глубинного государства", СМИ и даже собственного окружения, не инициировал ни одной новой американской войны. Он продолжал те войны, которые ему достались в наследство от администрации Обамы, но даже в них он проявил колоссальную и, по сути, героическую по стандартам американской политики сдержанность, особенно в Сирии и в Венесуэле. Неудивительно, что представители администрации династии Бушей, у которых на руках кровь сотен тысяч иракцев и сербов, хотели бы видеть у руля США более агрессивного президента, и у них есть определенные шансы на исполнение их желания. А сам Байден тем временем демонстрирует, что экономическую войну с Китаем, которую он унаследует от Трампа, вполне можно попытаться продолжить силовым методом — или по крайней мере методом публичного унижения Китая угрозой применения военной силы.
Именно такой вывод можно сделать из предполагаемого состава команды потенциального президента-демократа, который активно обсуждается в американских СМИ именно в контексте продолжения противостояния по линии Вашингтон — Пекин.
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
20 августа, 08:00Президентские выборы в США - 2020
"Страну спасет только он". Демократы нашли себе кандидата в президенты
Например, анализируя перспективы американской политики "эпохи Байдена" на китайском направлении, Huffington Post (то есть издание, которое никак нельзя обвинить в антипатии к Демократической партии) с определенной озабоченностью отмечает:

"Внешнеполитический сегмент окружения Байдена также указывает на потенциально более агрессивный подход (в отношении КНР. — Прим. ред.). Мишель Флурнуа, которую многие считают будущим министром обороны при Байдене, недавно написала, что, хотя конфликт не в интересах США и Китая, американские вооруженные силы и их партнеры должны рассмотреть возможность развития такого (военного. — Прим ред.) потенциала, чтобы, например, потопить весь китайский военно-морской флот в течение 72 часов во имя сдерживания Пекина. Флурнуа утверждала, что Китай становится более уверенным в себе, потому что считает Вашингтон слабым.

Другой советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также призвал к проведению дополнительных военно-морских учений под руководством США в водах вблизи Китая."
Флаги США и Китая
Вчера, 18:10Сказано в эфире
Военный политолог: США весьма активно обостряют отношения с КитаемСамолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия американцев.
С учетом того что в случае избрания Байдена он сам не будет играть особой роли, а у "де-факто президента" в лице Камалы Харрис есть репутация абсолютно отмороженного сторонника максимального насилия на мировой арене, можно предположить, что у "вашингтонских ястребов" будут практически развязаны руки для проявления такого рода агрессии и уж точно будут возможности для максимального наращивания и демонстрации военной мощи. Американские журналисты также отмечают, что, хотя кандидат от Демократической партии должен демонстрировать более взвешенный и конструктивный подход к внешней политике, чем Дональд Трамп, а также дистанцироваться от негативного опыта предыдущих кровавых геополитических авантюр, на практике получается нечто совсем другое. Напрашивается вывод о том, что вопросы имиджа (а внешние военные интервенции не пользуются особой популярностью среди избирателей) или необходимость объединить вокруг себя все сегменты Демократической партии (а часть ее рядовых членов искренне ненавидят внешнюю политику эпохи Буша-младшего) не имеют особого значения по сравнению с желанием продвинуть интересы самого агрессивного сегмента американской надпартийной (или межпартийной) элиты:

"Неоднократные упоминания на съезде демократов о привлечении поддержки республиканцев и демонстрации связей Байдена с фигурами, причастными к военным интервенциям, такими как архитектор войны в Ираке Колин Пауэлл и покойный сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона), также наводят на мысль, что кандидат (от демократов. — Прим. ред.) не настолько опасается того мышления, которое привело к прошлым ошибкам, как этого хотелось бы некоторым членам его коалиции", — жалуется тот же Huffington Post.

На этом фоне интересно посмотреть на позицию официальных китайских СМИ. Например, связанный с внешнеполитическим сегментом китайских государственных структур таблоид Global Times опубликовал материал, согласно которому "с Джо Байденом легче справиться, чем с Дональдом Трампом. Это единодушное мнение большинства стран мира, в том числе Китая, заявили эксперты после того, как Байден был официально объявлен кандидатом в президенты от Демократической партии".
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
12 августа, 12:38
"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена
Возможно, это такой тонкий троллинг, ибо эта позиция, высказанная через квазиофициальное китайское СМИ, скорее всего, навредит самому Джо Байдену. С другой стороны, будет интересно посмотреть на реакцию официального Пекина, когда Вашингтон в случае победы кандидата "глубинного государства" действительно поставит перед собой задачу не столько экономического удушения, сколько силового воздействия на своего главного геополитического оппонента. Стоит напомнить, что даже недавние экономические санкции "за Гонконг" принимались в США единогласно, при полной поддержке обеих партий. Если Байден выиграет, то вполне вероятно, что перед Китаем встанет риск того, что против него введут не только санкции, но и морскую блокаду или еще что-то этом роде: история показывает, что "вашингтонские ястребы" (неважно, работают ли они в администрации республиканца Буша или демократа Обамы) не умеют проигрывать, и если Китай будет обгонять США в экономическом развитии (а после коронавируса у КНР однозначная фора), то у многих в Вашингтоне появится непреодолимый соблазн перевернуть игровой стол и перейти от конкуренции в сфере ВВП сразу к конкуренции в сфере военно-морского флота и его практического применения прямо у берегов КНР.
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Обсудить 26
Джо БайденКитайСШААвторы
Популярные комментарии
Если потенциальный президент США в своих предвыборных обещаниях готов объявить войну стране с равной экономической мощью и населением в 4 раза превышающим собственную, то это не у него деменция, это у американского избирателя деменция.
26 августа, 08:38
Илья А.
6861102
Ну все несколько упрощено , но если брать историю 100 летней давности , то все может пойти по такому же сценарию. Главное в этот раз России занять вооруженный нейтралитет. И поставлять всем продовольствие и амуницию )) . Строить дома-фермы на ДВ для беженцев -переселенцев Ну и скупать технологии.
26 августа, 08:43
Dik Kim
3481115
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