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Телеграмм-канал ВТБ Мои Инвестиции собрал более 50 тысяч подписчиков
Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, который ведет команда аналитиков и экспертов банка, собрал более 50 000 подписчиков, говорится в сообщени кредитной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:54
2020-08-26T14:54
втб
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, который ведет команда аналитиков и экспертов банка, собрал более 50 000 подписчиков, говорится в сообщени кредитной организации.Канал был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В июне было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>. С этого момента его аудитория выросла почти вдвое.Сегодня это один из крупнейших каналов по тематике инвестиций. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению. В 2019 году был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.В 2020 года с началом пандемии на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Ответ на него предоставляется в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 19 мероприятий, в них приняло участие более 50 тысяч человек."Мы рады, что ресурс, который мы развиваем, так востребован. Будем стараться сделать его еще более интересным, полезным и информационно наполненным. Инвестиции в России становятся все популярнее, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Важно, чтобы у инвесторов, которые только приходят на рынок, была возможность получать информацию, полезную на практике, и читать об инвестициях на простом и понятном языке. Аналитики ВТБ Капитал - это команда профессионалов, которая не раз признавалась лучшей в России. И сегодня мы стараемся дать даже начинающему инвестору возможность получить представление об их взгляде на рынки. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся быть лучшими финансовыми партнерами на рынке", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20200824/kapital-1576259767.html
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РИА Новости
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втб, экономика

Телеграмм-канал ВТБ Мои Инвестиции собрал более 50 тысяч подписчиков

14:54 26.08.2020
147
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, который ведет команда аналитиков и экспертов банка, собрал более 50 000 подписчиков, говорится в сообщени кредитной организации.
Канал был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В июне было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов ВТБ. С этого момента его аудитория выросла почти вдвое.
Сегодня это один из крупнейших каналов по тематике инвестиций. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.
Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению. В 2019 году был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.
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24 августа, 19:44
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В 2020 года с началом пандемии на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Ответ на него предоставляется в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 19 мероприятий, в них приняло участие более 50 тысяч человек.
"Мы рады, что ресурс, который мы развиваем, так востребован. Будем стараться сделать его еще более интересным, полезным и информационно наполненным. Инвестиции в России становятся все популярнее, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Важно, чтобы у инвесторов, которые только приходят на рынок, была возможность получать информацию, полезную на практике, и читать об инвестициях на простом и понятном языке. Аналитики ВТБ Капитал - это команда профессионалов, которая не раз признавалась лучшей в России. И сегодня мы стараемся дать даже начинающему инвестору возможность получить представление об их взгляде на рынки. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся быть лучшими финансовыми партнерами на рынке", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении.
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