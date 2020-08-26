https://ria.ru/20200826/bank-1576334152.html

Телеграмм-канал ВТБ Мои Инвестиции собрал более 50 тысяч подписчиков

Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, который ведет команда аналитиков и экспертов банка, собрал более 50 000 подписчиков, говорится в сообщени кредитной... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:54

2020-08-26T14:54

2020-08-26T14:54

втб

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции, который ведет команда аналитиков и экспертов банка, собрал более 50 000 подписчиков, говорится в сообщени кредитной организации.Канал был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В июне было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>. С этого момента его аудитория выросла почти вдвое.Сегодня это один из крупнейших каналов по тематике инвестиций. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению. В 2019 году был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.В 2020 года с началом пандемии на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Ответ на него предоставляется в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 19 мероприятий, в них приняло участие более 50 тысяч человек."Мы рады, что ресурс, который мы развиваем, так востребован. Будем стараться сделать его еще более интересным, полезным и информационно наполненным. Инвестиции в России становятся все популярнее, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Важно, чтобы у инвесторов, которые только приходят на рынок, была возможность получать информацию, полезную на практике, и читать об инвестициях на простом и понятном языке. Аналитики ВТБ Капитал - это команда профессионалов, которая не раз признавалась лучшей в России. И сегодня мы стараемся дать даже начинающему инвестору возможность получить представление об их взгляде на рынки. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся быть лучшими финансовыми партнерами на рынке", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20200824/kapital-1576259767.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, экономика