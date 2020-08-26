https://ria.ru/20200826/avariya-1576342584.html

В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей

Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в Псковской области, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:54

2020-08-26T16:54

2020-08-27T01:56

россия

умвд рф

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД России</a>.ДТП произошло около 13:20 (мск) в городе <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великие Луки</a> на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной.В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20200821/yugorsk-1576075146.html

россия

псковская область

великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умвд рф, псковская область, великие луки, происшествия