https://ria.ru/20200826/avariya-1576342584.html
В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей
Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в Псковской области, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:54
2020-08-26T16:54
2020-08-27T01:56
россия
умвд рф
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД России</a>.ДТП произошло около 13:20 (мск) в городе <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великие Луки</a> на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной.В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20200821/yugorsk-1576075146.html
россия
псковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, умвд рф, псковская область, великие луки, происшествия