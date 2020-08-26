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В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей
Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в Псковской области, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:54
2020-08-27T01:56
россия
умвд рф
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает пресс-служба регионального <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД России</a>.ДТП произошло около 13:20 (мск) в городе <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великие Луки</a> на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной.В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20200821/yugorsk-1576075146.html
россия
псковская область
великие луки
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россия, умвд рф, псковская область, великие луки, происшествия

В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей

16:54 26.08.2020 (обновлено: 01:56 27.08.2020)
23302
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Водитель на автомобиле ВАЗ-2107 в Псковской области, не справившись с управлением, сбил женщину с двумя маленькими детьми, оба ребенка погибли, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
ДТП произошло около 13:20 (мск) в городе Великие Луки на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной.

"По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2107, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину с двумя детьми — четырех лет и десяти месяцев, — следовавших по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РоссияУМВД РФПсковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
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