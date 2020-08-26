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В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, три человека погибли
В Калмыкии автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.08.2020
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республика калмыкия
черноземельский район
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <u><a href="https://ria.ru/location_Kalmykija">Калмыкии</a></u> автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.Авария произошла в ночь на среду в <a href="http://ria.ru/location_CHernozemelskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Черноземельском районе</a> в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении Комсомольского.Автобус направлялся из Махачкалы в Москву.На месте работают спасатели и следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
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республика калмыкия
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москва, республика калмыкия, черноземельский район, происшествия

В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, три человека погибли

06:05 26.08.2020 (обновлено: 11:00 26.08.2020)
9297
© Фото : МВД по Республике КалмыкияМесто столкновения автобуса с "КамАЗом" в Калмыкии
Место столкновения автобуса с КамАЗом в Калмыкии
© Фото : МВД по Республике Калмыкия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Калмыкии автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Авария произошла в ночь на среду в Черноземельском районе в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении Комсомольского.
Автобус направлялся из Махачкалы в Москву.
На месте работают спасатели и следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
Полиция и скорая помощь
1 августа, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
150118610
Обсудить 4
МоскваРеспублика КалмыкияЧерноземельский районПроисшествия
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