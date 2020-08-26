https://ria.ru/20200826/avariya-1576312674.html
В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, три человека погибли
В Калмыкии автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T06:05
2020-08-26T06:05
2020-08-26T11:00
москва
республика калмыкия
черноземельский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <u><a href="https://ria.ru/location_Kalmykija">Калмыкии</a></u> автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.Авария произошла в ночь на среду в <a href="http://ria.ru/location_CHernozemelskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Черноземельском районе</a> в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении Комсомольского.Автобус направлялся из Махачкалы в Москву.На месте работают спасатели и следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
4
москва
республика калмыкия
черноземельский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, республика калмыкия, черноземельский район, происшествия