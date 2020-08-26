https://ria.ru/20200826/avariya-1576312674.html

В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, три человека погибли

В Калмыкии автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T06:05

2020-08-26T06:05

2020-08-26T11:00

москва

республика калмыкия

черноземельский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <u><a href="https://ria.ru/location_Kalmykija">Калмыкии</a></u> автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом, три человека погибли, пять пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.Авария произошла в ночь на среду в <a href="http://ria.ru/location_CHernozemelskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Черноземельском районе</a> в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении Комсомольского.Автобус направлялся из Махачкалы в Москву.На месте работают спасатели и следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

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москва

республика калмыкия

черноземельский район

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, республика калмыкия, черноземельский район, происшествия