https://ria.ru/20200826/art-pomeste-1576356260.html

В СФ предложили создать филиалы пензенского арт-поместья для инвалидов

В каждом регионе России должен появиться филиал пензенского арт-поместья "Новые берега", которое становится для молодых людей с инвалидностью альтернативой... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:37

2020-08-26T21:37

2020-08-26T21:37

пензенская область

россия

совет федерации рф

андрей турчак

пензенская область

жизнь без преград

общество

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<strong>САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> В каждом регионе России должен появиться филиал пензенского арт-поместья "Новые берега", которое становится для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, считает вице-спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>."Я считаю, что это сегодня один из лучших, если не единственный проект, комплексно реализованный – с точки зрения создания и среды проживания, и методической базы, которая может быть использована на территории любого российского региона. Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта", - цитирует Турчака пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>.Турчак в среду принял участие в открытии третьего дома в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка. Для гостей провели экскурсию по арт-поместью с демонстрацией инфраструктуры и передовых разработок по созданию доступной среды, в том числе системы "умный дом" для управления с помощью голоса работой электроприборов, системами отопления и вентиляции. В компьютерном классе была проведена демонстрация отечественных средств реабилитации для людей с инвалидностью, также был презентован пищевой цех по производству полуфабрикатов, среди сотрудников которого люди с ограниченными возможностями здоровья.Проект "Новые берега" задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь отрабатываются современные инклюзивные практики и технологии. Площадка становится местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности. Первая очередь "Новых берегов" - два дома - приняла первых 30 резидентов 4 декабря прошлого года, третий дом принял еще 22 резидентов. Полностью достроить арт-поместье планируется к началу 2022 года.Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов. Разрабатываемые ими авторские проекты должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. Они могут быть посвящены творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника.

https://ria.ru/20200817/1575883259.html

https://ria.ru/20200701/1573639658.html

россия

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, андрей турчак, пензенская область, жизнь без преград, общество