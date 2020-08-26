Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200826/art-pomeste-1576356260.html
В СФ предложили создать филиалы пензенского арт-поместья для инвалидов
В каждом регионе России должен появиться филиал пензенского арт-поместья "Новые берега", которое становится для молодых людей с инвалидностью альтернативой... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:37
2020-08-26T21:37
пензенская область
россия
совет федерации рф
андрей турчак
пензенская область
жизнь без преград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571731881_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_cb67fb4525c176b8938f521f2a915c57.jpg
<strong>САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> В каждом регионе России должен появиться филиал пензенского арт-поместья "Новые берега", которое становится для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, считает вице-спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>."Я считаю, что это сегодня один из лучших, если не единственный проект, комплексно реализованный – с точки зрения создания и среды проживания, и методической базы, которая может быть использована на территории любого российского региона. Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта", - цитирует Турчака пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>.Турчак в среду принял участие в открытии третьего дома в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка. Для гостей провели экскурсию по арт-поместью с демонстрацией инфраструктуры и передовых разработок по созданию доступной среды, в том числе системы "умный дом" для управления с помощью голоса работой электроприборов, системами отопления и вентиляции. В компьютерном классе была проведена демонстрация отечественных средств реабилитации для людей с инвалидностью, также был презентован пищевой цех по производству полуфабрикатов, среди сотрудников которого люди с ограниченными возможностями здоровья.Проект "Новые берега" задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь отрабатываются современные инклюзивные практики и технологии. Площадка становится местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности. Первая очередь "Новых берегов" - два дома - приняла первых 30 резидентов 4 декабря прошлого года, третий дом принял еще 22 резидентов. Полностью достроить арт-поместье планируется к началу 2022 года.Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов. Разрабатываемые ими авторские проекты должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. Они могут быть посвящены творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника.
https://ria.ru/20200817/1575883259.html
https://ria.ru/20200701/1573639658.html
россия
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571731881_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_990312e0726b9b57982473f3367cba7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, андрей турчак, пензенская область, жизнь без преград, общество

В СФ предложили создать филиалы пензенского арт-поместья для инвалидов

21:37 26.08.2020
1211
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. В каждом регионе России должен появиться филиал пензенского арт-поместья "Новые берега", которое становится для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, считает вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Я считаю, что это сегодня один из лучших, если не единственный проект, комплексно реализованный – с точки зрения создания и среды проживания, и методической базы, которая может быть использована на территории любого российского региона. Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта", - цитирует Турчака пресс-служба правительства Пензенской области.
Ручки с логотипом МСП банка
17 августа, 12:06
МСП Банк выдал заем производителю трубопроводной арматуры из Пензы
Турчак в среду принял участие в открытии третьего дома в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка. Для гостей провели экскурсию по арт-поместью с демонстрацией инфраструктуры и передовых разработок по созданию доступной среды, в том числе системы "умный дом" для управления с помощью голоса работой электроприборов, системами отопления и вентиляции. В компьютерном классе была проведена демонстрация отечественных средств реабилитации для людей с инвалидностью, также был презентован пищевой цех по производству полуфабрикатов, среди сотрудников которого люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Одно дело, когда ты видишь презентацию на бумаге, другое - когда приезжаешь сюда и видишь не просто здания, наполненные современной техникой, но глаза детей, родителей. Конечно, другие ощущения", - отметил Турчак.

Проект "Новые берега" задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь отрабатываются современные инклюзивные практики и технологии. Площадка становится местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности. Первая очередь "Новых берегов" - два дома - приняла первых 30 резидентов 4 декабря прошлого года, третий дом принял еще 22 резидентов. Полностью достроить арт-поместье планируется к началу 2022 года.
Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов. Разрабатываемые ими авторские проекты должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. Они могут быть посвящены творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника.
Девушка работает на компьютере
1 июля, 08:00Хорошие новости
Кому в бизнес идти: в Пензе создали тест на мотивацию к собственному делу
001000
Обсудить 0
Пензенская областьРоссияСовет Федерации РФАндрей ТурчакПензенская областьЖизнь без преградОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Кибербезопасность
В Kaspersky рассказали, как злоумышленники распространяют шпионское ПО
Жители Новых берегов
В единственном в России мини-городке для инвалидов открыли третий дом
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
Работа УМВД России
В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Автомобиль Прокуратуры России
Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост десятилетней давности
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Певица Леди Гага
Леди Гага полностью разделась и залезла в ледяную ванную
Фото, опубликованное пользователем DasMech в социальной сети Reddit
Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Американские военные в Польше
"Уже перебрасывают штабы": что армия США готовит на востоке Европы
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:52Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Лента новостейМолния