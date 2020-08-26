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https://ria.ru/20200826/armiya-1576340880.html
Эксперт рассказал, что помогло искоренить дедовщину в российской армии
Обновление вооруженных сил, смена руководящего состава, хорошая экипировка и довольствие, а также отсутствие иных задач, кроме боевых, привели к искоренению... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:29
2020-08-26T16:34
россия
форум "армия — 2020"
вооруженные силы рф
игорь коротченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Обновление вооруженных сил, смена руководящего состава, хорошая экипировка и довольствие, а также отсутствие иных задач, кроме боевых, привели к искоренению дедовщины в российской армии, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия-2020"</a> заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России."У нас произошло не только техническое обновление Вооруженных сил: обеспечение армии и флота новыми образцами военной техники, но и искоренена дедовщина. Как класс, этого явления в Вооруженных силах больше не существует. Это произошло потому, что личный состав в ВС занимается только боевой подготовкой и не привлекается к другим видам работ по обеспечению. Это очень важно. Изменилась моральная атмосфера, усилена требовательность, в том числе, благодаря тому, что создано Главное управление, которое занимается вопросами, связанными с укреплением морально-психологического климата в коллективе", - сказал Коротченко.Он также отметил, что введен институт офицеров-воспитателей и расширена подготовка кадров в Военном университете по соответствующим специальностям."В войсках решается главная задача - укрепление боеготовности страны, повышения воинского мастерства. В армии присутствует дух состязательности, свидетельством чему являются армейские игры. В целом армия востребована, и она вернула былой авторитет. Сегодня военнослужащий, даже с точки зрения его внешнего вида, внушает уважение в обществе", - уточнил эксперт.Коротченко пояснил, что об изменении ситуации говорит и исчезновение из медийного пространства объединений солдатских матерей. Между тем, он подчеркнул, что взаимодействие с гражданскими наблюдателями в армии продолжается.По мнению эксперта, существенные изменения в армии произошли в 2008 году после конфликта с Грузией. В настоящее время, российская армия является одной из самых сильных в мире, хотя по объемам финансирования она существенно уступает, например, армии США.
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573687203.html
https://ria.ru/20200809/1575399121.html
Я так понимаю что следующие убийства в армии после этой волны в СМИ "полного искоренения дедовщины в РФ" будут списывать на .... что?? ria.ru/20191025/1560225924.html
18
Год прошёл, но ты кайфуешь..
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, форум "армия — 2020", вооруженные силы рф, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Эксперт рассказал, что помогло искоренить дедовщину в российской армии

16:29 26.08.2020 (обновлено: 16:34 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота сборного призывного пункта
Работа сборного призывного пункта
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа сборного призывного пункта. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обновление вооруженных сил, смена руководящего состава, хорошая экипировка и довольствие, а также отсутствие иных задач, кроме боевых, привели к искоренению дедовщины в российской армии, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020" заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России.
"У нас произошло не только техническое обновление Вооруженных сил: обеспечение армии и флота новыми образцами военной техники, но и искоренена дедовщина. Как класс, этого явления в Вооруженных силах больше не существует. Это произошло потому, что личный состав в ВС занимается только боевой подготовкой и не привлекается к другим видам работ по обеспечению. Это очень важно. Изменилась моральная атмосфера, усилена требовательность, в том числе, благодаря тому, что создано Главное управление, которое занимается вопросами, связанными с укреплением морально-психологического климата в коллективе", - сказал Коротченко.
Он также отметил, что введен институт офицеров-воспитателей и расширена подготовка кадров в Военном университете по соответствующим специальностям.
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"В войсках решается главная задача - укрепление боеготовности страны, повышения воинского мастерства. В армии присутствует дух состязательности, свидетельством чему являются армейские игры. В целом армия востребована, и она вернула былой авторитет. Сегодня военнослужащий, даже с точки зрения его внешнего вида, внушает уважение в обществе", - уточнил эксперт.
Коротченко пояснил, что об изменении ситуации говорит и исчезновение из медийного пространства объединений солдатских матерей. Между тем, он подчеркнул, что взаимодействие с гражданскими наблюдателями в армии продолжается.
По мнению эксперта, существенные изменения в армии произошли в 2008 году после конфликта с Грузией. В настоящее время, российская армия является одной из самых сильных в мире, хотя по объемам финансирования она существенно уступает, например, армии США.
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РоссияФорум "Армия — 2020"Вооруженные силы РФИгорь КоротченкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Я так понимаю что следующие убийства в армии после этой волны в СМИ "полного искоренения дедовщины в РФ" будут списывать на .... что?? ria.ru/20191025/1560225924.html
26 августа, 16:32
Дмитрий Пушков
6001011
Год прошёл, но ты кайфуешь..
26 августа, 16:37
Александр Дьяков
600123
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