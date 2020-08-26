https://ria.ru/20200826/armiya-1576316232.html
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:04
2020-08-26T10:04
2020-08-26T11:12
форум "армия — 2020"
сергей кураленко
андрей картаполов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kartapolov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Картаполов</a> на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".По мнению генерала, это, в свою очередь, "повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил".Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kuralenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кураленко</a> отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573687203.html
Себостьян Перейро
Им самим не смешно?
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Николай Лебедев
Ютуб забит роликами о дедовщине
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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форум "армия — 2020", сергей кураленко, андрей картаполов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность