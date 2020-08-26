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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:04
2020-08-26T11:12
форум "армия — 2020"
сергей кураленко
андрей картаполов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kartapolov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Картаполов</a> на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".По мнению генерала, это, в свою очередь, "повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил".Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kuralenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кураленко</a> отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573687203.html
Им самим не смешно?
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Ютуб забит роликами о дедовщине
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форум "армия — 2020", сергей кураленко, андрей картаполов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

10:04 26.08.2020 (обновлено: 11:12 26.08.2020)
23533
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство", — говорится в сообщении пресс-центра форума, поступившем в РИА Новости.

По мнению генерала, это, в свою очередь, "повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил".
Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
30 июня, 15:08
Российским военным повысят оклады. И призывникам тоже
33236313813101
Обсудить 95
Форум "Армия — 2020"Сергей КураленкоАндрей КартаполовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Им самим не смешно?
26 августа, 10:08
С Себостьян Перейро
1241715032
Ютуб забит роликами о дедовщине
26 августа, 10:13
НЛНиколай Лебедев
2110507
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