https://ria.ru/20200826/armiya-1576316232.html

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:04

2020-08-26T10:04

2020-08-26T11:12

форум "армия — 2020"

сергей кураленко

андрей картаполов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kartapolov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Картаполов</a> на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".По мнению генерала, это, в свою очередь, "повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил".Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kuralenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кураленко</a> отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.

https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573687203.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", сергей кураленко, андрей картаполов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность