https://ria.ru/20200826/arest-1576311865.html

В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США

Посольство России в США в курсе ареста россиянина Егора Крючкова, задержанного по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления, российские дипломаты РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:45

2020-08-26T03:45

2020-08-26T03:45

россия

вашингтон (город)

сша

невада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1400x0_80_0_0_1ca9ab681e8feec78586e017439dc52b.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в курсе ареста россиянина Егора Крючкова, задержанного по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления, российские дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - сообщили в посольстве.Американский минюст ранее сообщил, что 27-летний россиянин Егор Крючков был арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Неваде</a>, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.

https://ria.ru/20200711/1574197881.html

4

россия

вашингтон (город)

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон (город), сша, невада, в мире