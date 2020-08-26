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В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
Посольство России в США в курсе ареста россиянина Егора Крючкова, задержанного по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления, российские дипломаты РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:45
2020-08-26T03:45
россия
вашингтон (город)
сша
невада
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в курсе ареста россиянина Егора Крючкова, задержанного по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления, российские дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - сообщили в посольстве.Американский минюст ранее сообщил, что 27-летний россиянин Егор Крючков был арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Неваде</a>, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.
https://ria.ru/20200711/1574197881.html
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россия
вашингтон (город)
сша
невада
РИА Новости
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россия, вашингтон (город), сша, невада, в мире

В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США

03:45 26.08.2020
6008
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Посольство России в США в курсе ареста россиянина Егора Крючкова, задержанного по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления, российские дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - сообщили в посольстве.
Евгений Никулин
11 июля, 03:05
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
Американский минюст ранее сообщил, что 27-летний россиянин Егор Крючков был арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.
5722845
Обсудить 4
РоссияВашингтон (город)СШАНевадаВ мире
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