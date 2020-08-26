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https://ria.ru/20200826/antalya-1576333463.html
В Анталье из-за коронавируса запретили некоторые виды развлечений
Управление общей гигиены провинции Анталия предупредило, что на курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие "дым,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:33
2020-08-26T15:33
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Управление общей гигиены провинции Анталия предупредило, что на курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие "дым, туман и цветные порошки", <a href="https://www.tourprom.ru/news/47603/" target="_blank">сообщает</a> Турпром.Ограничения объясняются риском заражения Covid-19 в связи с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены.Как заявил созванный Генеральный совет по санитарии провинции Анталия подобные мероприятия, в условиях вспышки коронавируса, создают подходящую влажную среду для передачи заболевания. Кроме того, так как на "пенных вечеринках" никто не надевает маски и не соблюдает дистанцию, риск заражения увеличивается.Данные развлекательные мероприятия запрещены на всех пляжах, надводных платформах, конструкциях и транспортных средствах, таких как яхты и прогулочные катера.Подразделения правоохранительных органов, портовые власти, управления провинций и муниципалитеты будут проводить соответствующие проверки. Организаторов незаконных вечеринок могут оштрафовать на сумму в 3500 турецких лир (более 35 тысяч рублей). У нарушителей запрета также будут отозваны лицензии на деятельность. Кроме того, в соответствии со статьей 195 Уголовного кодекса Турции "Нарушение мер в отношении инфекционных заболеваний", лицо, не соблюдающее меры, принятые компетентными органами, наказывается лишением свободы на срок от двух месяцев до одного года.
https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция

В Анталье из-за коронавируса запретили некоторые виды развлечений

15:33 26.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкфестиваль
фестиваль
© РИА Новости / Алексей Даничев
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фестиваль. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Управление общей гигиены провинции Анталия предупредило, что на курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие "дым, туман и цветные порошки", сообщает Турпром.
Ограничения объясняются риском заражения Covid-19 в связи с отсутствием масок и нарушением общих правил гигиены.
Как заявил созванный Генеральный совет по санитарии провинции Анталия подобные мероприятия, в условиях вспышки коронавируса, создают подходящую влажную среду для передачи заболевания. Кроме того, так как на "пенных вечеринках" никто не надевает маски и не соблюдает дистанцию, риск заражения увеличивается.
Данные развлекательные мероприятия запрещены на всех пляжах, надводных платформах, конструкциях и транспортных средствах, таких как яхты и прогулочные катера.
Подразделения правоохранительных органов, портовые власти, управления провинций и муниципалитеты будут проводить соответствующие проверки.
Организаторов незаконных вечеринок могут оштрафовать на сумму в 3500 турецких лир (более 35 тысяч рублей). У нарушителей запрета также будут отозваны лицензии на деятельность. Кроме того, в соответствии со статьей 195 Уголовного кодекса Турции "Нарушение мер в отношении инфекционных заболеваний", лицо, не соблюдающее меры, принятые компетентными органами, наказывается лишением свободы на срок от двух месяцев до одного года.
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