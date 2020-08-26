https://ria.ru/20200826/anapa-1576322037.html

Эксперты рассказали, будут ли туристов в Анапе эвакуировать из-за пожаров

Эвакуация организованных туристов и гостей отелей в районе Анапы не предвидится, поскольку отдыхающие находятся вдалеке от зоны лесных пожаров и не подвергаются РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:13

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

анапа

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Эвакуация организованных туристов и гостей отелей в районе Анапы не предвидится, поскольку отдыхающие находятся вдалеке от зоны лесных пожаров и не подвергаются опасности, сообщает АТОР.Сложной остается обстановка в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш продолжается лесной пожар на площади активного горения два гектара. Власти ввели режим ЧС в границах Супсехского сельского округа. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района были эвакуированы около тысячи отдыхающих. По информации заповедника, от огня пострадало 43 гектара его земель."Представители туроператорских компаний пояснили, что речь не идет о туристах, проживающих в объектах размещения Анапы и прилегающих поселков, они вне всякой опасности", — сообщили в АТОР."Фронт лесного пожара находится вдалеке от отелей и других объектов размещения, где проживают туристы. Эвакуированы из зоны сильного задымления туристы-"палаточники" из кемпингов и с местных пляжей. Многие из них – просто местные жители, которые едут туда отдохнуть без ночевки, а также самостоятельные отдыхающие. Эвакуация из отелей, пансионатов и других объектов размещения в Анапе и рядом с ней не проводится, туристам ничего не угрожает. В самой Анапе нет задымления, все спокойно отдыхают", – рассказал генеральный директор крупного туроператора Сергей Ромашкин, слова которого приводит ассоциация.

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

анапа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), анапа