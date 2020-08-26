https://ria.ru/20200826/ammonit-1576330568.html
Вышел трейлер скандальной драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршой Ронан
Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:49
2020-08-26T16:49
2020-08-26T16:49
стиль жизни
культура
кино и сериалы
новости культуры
сирша ронан
кейт уинслет
youtube
торонто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576327994_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_f719b6b8d2637a2fd53d5368d0b6a81b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет.В трейлере показано, как главная героиня влюбляется в юную девушку по имени Шарлотта (Сирша Ронан), которая приезжает на побережье лечиться от "меланхолии" и помогать Мэри с работой. Романтические отношения меняют жизнь обеих. Режиссер Фрэнсис Ли подвергся серьезной критике год назад, когда стало известно, что он собирается сделать главную героиню лесбиянкой.Он <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/aug/25/ammonite-trailer-kate-winslet-saoirse-ronan-mary-anning" target="_blank">пояснил</a>, что фильм не является байопиком в строгом смысле. В основе сценария исследования режиссера в области однополых отношений того периода, а также история жизни Мэри Аннинг (1799 – 1847), которая в XIX веке совершила ряд важных научных открытий. Премьера ленты должна была состояться на Каннском кинофестивале. Теперь предполагается показать ее в Торонто в сентябре. Мировая премьера запланирована на 13 ноября.
https://ria.ru/20200514/1571422520.html
торонто
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576327994_270:0:3001:2048_1400x0_80_0_0_257884909d237dc46eec6836cbb6df79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, сирша ронан, кейт уинслет, youtube, торонто
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет.
В трейлере показано, как главная героиня влюбляется в юную девушку по имени Шарлотта (Сирша Ронан), которая приезжает на побережье лечиться от "меланхолии" и помогать Мэри с работой. Романтические отношения меняют жизнь обеих.
Режиссер Фрэнсис Ли подвергся серьезной критике год назад, когда стало известно, что он собирается сделать главную героиню лесбиянкой.
Он пояснил
, что фильм не является байопиком в строгом смысле. В основе сценария исследования режиссера в области однополых отношений того периода, а также история жизни Мэри Аннинг (1799 – 1847), которая в XIX веке совершила ряд важных научных открытий.
Премьера ленты должна была состояться на Каннском кинофестивале. Теперь предполагается показать ее в Торонто в сентябре.
Мировая премьера запланирована на 13 ноября.