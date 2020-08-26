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https://ria.ru/20200826/ammonit-1576330568.html
Вышел трейлер скандальной драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршой Ронан
Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:49
2020-08-26T16:49
стиль жизни
культура
кино и сериалы
новости культуры
сирша ронан
кейт уинслет
youtube
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет.В трейлере показано, как главная героиня влюбляется в юную девушку по имени Шарлотта (Сирша Ронан), которая приезжает на побережье лечиться от "меланхолии" и помогать Мэри с работой. Романтические отношения меняют жизнь обеих. Режиссер Фрэнсис Ли подвергся серьезной критике год назад, когда стало известно, что он собирается сделать главную героиню лесбиянкой.Он <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/aug/25/ammonite-trailer-kate-winslet-saoirse-ronan-mary-anning" target="_blank">пояснил</a>, что фильм не является байопиком в строгом смысле. В основе сценария исследования режиссера в области однополых отношений того периода, а также история жизни Мэри Аннинг (1799 – 1847), которая в XIX веке совершила ряд важных научных открытий. Премьера ленты должна была состояться на Каннском кинофестивале. Теперь предполагается показать ее в Торонто в сентябре. Мировая премьера запланирована на 13 ноября.
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, сирша ронан, кейт уинслет, youtube, торонто

Вышел трейлер скандальной драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршой Ронан

16:49 26.08.2020
149
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет.
В трейлере показано, как главная героиня влюбляется в юную девушку по имени Шарлотта (Сирша Ронан), которая приезжает на побережье лечиться от "меланхолии" и помогать Мэри с работой. Романтические отношения меняют жизнь обеих.
Режиссер Фрэнсис Ли подвергся серьезной критике год назад, когда стало известно, что он собирается сделать главную героиню лесбиянкой.
Он пояснил, что фильм не является байопиком в строгом смысле. В основе сценария исследования режиссера в области однополых отношений того периода, а также история жизни Мэри Аннинг (1799 – 1847), которая в XIX веке совершила ряд важных научных открытий.
Премьера ленты должна была состояться на Каннском кинофестивале. Теперь предполагается показать ее в Торонто в сентябре.
Мировая премьера запланирована на 13 ноября.
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