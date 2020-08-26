https://ria.ru/20200826/ammonit-1576330568.html

Вышел трейлер скандальной драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршой Ронан

Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:49

2020-08-26T16:49

2020-08-26T16:49

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Кинокомпания Neon выложила на своем YouTube-канале трейлер драмы "Аммонит" об известном палеонтологе Мэри Аннинг, которую играет Кейт Уинслет.В трейлере показано, как главная героиня влюбляется в юную девушку по имени Шарлотта (Сирша Ронан), которая приезжает на побережье лечиться от "меланхолии" и помогать Мэри с работой. Романтические отношения меняют жизнь обеих. Режиссер Фрэнсис Ли подвергся серьезной критике год назад, когда стало известно, что он собирается сделать главную героиню лесбиянкой.Он <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/aug/25/ammonite-trailer-kate-winslet-saoirse-ronan-mary-anning" target="_blank">пояснил</a>, что фильм не является байопиком в строгом смысле. В основе сценария исследования режиссера в области однополых отношений того периода, а также история жизни Мэри Аннинг (1799 – 1847), которая в XIX веке совершила ряд важных научных открытий. Премьера ленты должна была состояться на Каннском кинофестивале. Теперь предполагается показать ее в Торонто в сентябре. Мировая премьера запланирована на 13 ноября.

https://ria.ru/20200514/1571422520.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, сирша ронан, кейт уинслет, youtube, торонто