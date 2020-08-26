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Стало известно, когда выйдет новый роман Бориса Акунина "Мiр и война"
Новый роман писателя Бориса Акунина "Мiр и война", который является художественной иллюстрацией седьмого тома проекта "История Российского государства" —... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:22
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борис акунин
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Новый роман писателя Бориса Акунина "Мiр и война", который является художественной иллюстрацией седьмого тома проекта "История Российского государства" — "Первая сверхдержава. Александр Благословенный и Николай Незабвенный", выйдет в первых числах сентября, сообщили в пресс-службе издательства АСТ."У меня вышел новый роман. Страшный. Разница с почти одноименным романом Толстого в том, что у него сначала вышел бумажный вариант, а у меня — электронный и аудио", — так анонсировал новинку на своей <a href="https://www.facebook.com/borisakunin" target="_blank">странице</a> в фейсбук сам автор, который надеется увидеть ее в магазинах уже в конце этой недели.Аудиоверсию и электронную книгу уже можно купить на сайте ЛитРес., а интернет-магазины предлагают оформить предзаказ на бумажный вариант.Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года.Главная героиня Полина Катина уже знакома читателям по проекту "Доброключения и рассуждения Луция Катина". Теперь она выступает в качестве сыщицы, расследующей череду убийств, однако они блекнут на фоне войны, добавили в пресс-службе издателя.
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книги, новости культуры, борис акунин

Стало известно, когда выйдет новый роман Бориса Акунина "Мiр и война"

15:22 26.08.2020 (обновлено: 17:51 26.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВручение премии "GQ Человек года 2012"
Вручение премии GQ Человек года 2012
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый роман писателя Бориса Акунина "Мiр и война", который является художественной иллюстрацией седьмого тома проекта "История Российского государства" — "Первая сверхдержава. Александр Благословенный и Николай Незабвенный", выйдет в первых числах сентября, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.
"У меня вышел новый роман. Страшный. Разница с почти одноименным романом Толстого в том, что у него сначала вышел бумажный вариант, а у меня — электронный и аудио", — так анонсировал новинку на своей странице в фейсбук сам автор, который надеется увидеть ее в магазинах уже в конце этой недели.
Аудиоверсию и электронную книгу уже можно купить на сайте ЛитРес., а интернет-магазины предлагают оформить предзаказ на бумажный вариант.
Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года.
Главная героиня Полина Катина уже знакома читателям по проекту "Доброключения и рассуждения Луция Катина". Теперь она выступает в качестве сыщицы, расследующей череду убийств, однако они блекнут на фоне войны, добавили в пресс-службе издателя.
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