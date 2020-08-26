https://ria.ru/20200826/akunin-1576334083.html

Стало известно, когда выйдет новый роман Бориса Акунина "Мiр и война"

Новый роман писателя Бориса Акунина "Мiр и война", который является художественной иллюстрацией седьмого тома проекта "История Российского государства" —... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:22

2020-08-26T15:22

2020-08-26T17:51

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борис акунин

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Новый роман писателя Бориса Акунина "Мiр и война", который является художественной иллюстрацией седьмого тома проекта "История Российского государства" — "Первая сверхдержава. Александр Благословенный и Николай Незабвенный", выйдет в первых числах сентября, сообщили в пресс-службе издательства АСТ."У меня вышел новый роман. Страшный. Разница с почти одноименным романом Толстого в том, что у него сначала вышел бумажный вариант, а у меня — электронный и аудио", — так анонсировал новинку на своей <a href="https://www.facebook.com/borisakunin" target="_blank">странице</a> в фейсбук сам автор, который надеется увидеть ее в магазинах уже в конце этой недели.Аудиоверсию и электронную книгу уже можно купить на сайте ЛитРес., а интернет-магазины предлагают оформить предзаказ на бумажный вариант.Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года.Главная героиня Полина Катина уже знакома читателям по проекту "Доброключения и рассуждения Луция Катина". Теперь она выступает в качестве сыщицы, расследующей череду убийств, однако они блекнут на фоне войны, добавили в пресс-службе издателя.

https://ria.ru/20200423/1570471446.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, борис акунин