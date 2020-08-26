https://ria.ru/20200826/adaptatsiya-1576288321.html

Педагоги и психологи помогают приемным семьям в период адаптации ребенка

Пройти непростой период адаптации, принять новые условия и преодолеть все трудности помогают приемным родителям столичные службы сопровождения приемных семей... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:01

департамент труда и соцзащиты москвы

хорошие новости

алена косторная

детские вопросы

психологическая помощь

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Пройти непростой период адаптации, принять новые условия и преодолеть все трудности помогают приемным родителям столичные службы сопровождения приемных семей. Так, специалисты Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) имени Г.И.Россолимо посещают ребенка дома и в школе, консультируют родителей по телефону, проводят индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. Помимо этого с семьей работают социальный педагог, педагог-психолог и при необходимости врач-психиатр."Сопровождение семьи во время адаптации – это не только решение имеющихся проблем, но и профилактика их возникновения. Работа начинается с того, что специалисты изучают особенности развития ребенка в новой семье, дают рекомендации его родителям", – <a href="https://dszn.ru/press-center/news/4303" target="_blank" rel="nofollow noopener">цитирует </a>психолога ЦССВ Алену Косторную пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.По ее словам, самая плотная поддержка нужна семьям в первый месяц совместного проживания. Поэтому сотрудники центра регулярно поддерживают связь с семьей по телефону, посещают ее дома, интересуются успехами и проблемами. Постепенно им удается определить, какая помощь и поддержка нужна в дальнейшем – для этого они составляют индивидуальную программу сопровождения. Но если возникают какие-то непредвиденные проблемы, приемные родители могут обратиться в учреждение в любой момент."Встречу в семье специалист начинает с налаживания контакта с ребенком. Он предлагает ребенку провести для него "экскурсию" по своему новому дому. Это помогает понять, насколько хорошо он освоился здесь, познакомился с правилами жизни в семье, какие отношения начали складываться между ним и приемными родителями, другими членами семьи", – отметила Косторная.Психолог подчеркнула, что во время адаптации специалисты постоянно наблюдают за ребенком и его психологическим состоянием. При необходимости даже вносят коррективы в индивидуальную программу сопровождения и дают дополнительные рекомендации приемным родителям."Во время адаптационного сопровождения семьи наша задача – смотивировать взрослых на дальнейшее сотрудничество и активное взаимодействие со специалистами центра, опеки, поликлиник и других учреждений. Все это делается в интересах ребенка. Как показывает практика, в 85% случаев адаптация ребенка и семьи проходит более безболезненно, если родители готовы к этому, своевременно посещают специалистов и включают ребенка в социально-значимые мероприятия", – рассказала специалист.Она также добавила, что успешное прохождение адаптации зависит не только от усилий самих родителей, но и от поддержки их окружения. Поэтому сотрудники ЦССВ имени Г.И.Россолимо также активно работают с кровными детьми приемных родителей, бабушками и дедушками, педагогами школ, где предстоит учиться детям.Сейчас на сопровождении в центре находятся 14 семей, в которых воспитываются 22 ребенка."Не лишней оказывается поддержка и других приемных родителей, тех, кто уже пережил период адаптации или справляется с ним сейчас. Поэтому мы проводим собрания с элементами тренинга по эффективному взаимодействию с детьми. Групповой формат работы помогает учиться на успехах других, а также получать поддержку друг от друга в процессе обучения. Примеры успешного преодоления трудностей помогают семьям лучше осознать собственные возможности", – отметила Алена Косторная.Психолог также дала несколько советов приемным родителям по успешному прохождению периода адаптации. В первую очередь очень важно создать такие условия, при которых жизнь семьи была бы предсказуемой и стабильной.Если ребенок маленький, то первое время нужно придерживаться режима учреждения, из которого он взят, учитывать его предпочтения в еде и не настаивать, если он будет капризничать и отказываться от каких-то конкретных продуктов.Помимо этого, по словам психолога, рекомендуется в спокойной и доброжелательной форме обозначить границы личного пространства, объяснить ребенку правила поведения и общения, принятые в семье. А чтобы помочь малышу справиться со страхом перед неизвестностью, нужно регулярно проявлять внимание к его чувствам, обсуждать с ним планы на будущее.Не менее важно поддерживать связи ребенка с его друзьями, воспитателями ЦССВ, родственниками и другими значимыми для него людьми.Косторная также посоветовала родителям не замыкаться в проблемах и воспользоваться услугой квалифицированных специалистов по сопровождению семьи, пообщаться с другими приемными родителями."Не пренебрегайте и помощью тех, кто просто любит вас и хочет быть полезным. Пусть подруги помогают с детьми, а бабушки – с уборкой и готовкой. Это поможет вам оставаться в ресурсном состоянии, сбережет ваши силы и обеспечит душевное спокойствие. Главный совет приемным родителям – набраться терпения, быть последовательными, но гибкими и не рассчитывать на быстрый результат", – резюмировала она.

https://ria.ru/20200714/1574354983.html

https://sn.ria.ru/20200824/1576220613.html

https://ria.ru/20200713/1574148718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент труда и соцзащиты москвы, алена косторная, детские вопросы, психологическая помощь