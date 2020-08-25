Онлайн-конференция к 75-летию окончания Второй мировой войны
2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Задать вопрос
Участники:
- профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, доцент Московского государственного педагогического университета Юрий НИКИФОРОВ;
- профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей ПЛОТНИКОВ;
- член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член Академии российской словесности и Академии русской литературы, секретарь Правления Союза писателей России Сергей ДМИТРИЕВ.
3 сентября объявлен Днем окончания Второй мировой войны подписанным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законом от 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".
В рамках мероприятия будет представлена книга Анатолия Кошкина ""Барбаросса" по-японски. Почему провалился план "Кантокуэн"", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества. Также пойдет речь о роли Советского Союза в Победе над милитаристской Японией, будет раскрыто содержание стратегических планов и мероприятий японских милитаристов по подготовке войны против СССР в 1930-1940 гг. и опровергнута фальсифицированная версия о выполнении Токио японо-советского пакта о нейтралитете 1941 года. Особое внимание будет уделено переговорным перипетиям вокруг так называемого "курильского вопроса".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, доцент Московского государственного педагогического университета Юрий НИКИФОРОВ;
- профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей ПЛОТНИКОВ;
- член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член Академии российской словесности и Академии русской литературы, секретарь Правления Союза писателей России Сергей ДМИТРИЕВ.
3 сентября объявлен Днем окончания Второй мировой войны подписанным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законом от 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".
В рамках мероприятия будет представлена книга Анатолия Кошкина ""Барбаросса" по-японски. Почему провалился план "Кантокуэн"", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества. Также пойдет речь о роли Советского Союза в Победе над милитаристской Японией, будет раскрыто содержание стратегических планов и мероприятий японских милитаристов по подготовке войны против СССР в 1930-1940 гг. и опровергнута фальсифицированная версия о выполнении Токио японо-советского пакта о нейтралитете 1941 года. Особое внимание будет уделено переговорным перипетиям вокруг так называемого "курильского вопроса".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru