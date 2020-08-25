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Онлайн-конференция к 75-летию окончания Второй мировой войны
2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
2020-08-25T16:25
2020-08-25T16:25
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1576292139.jpg?1598361941
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200902/952875250.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России Анатолий КОШКИН;<br>- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, доцент Московского государственного педагогического университета Юрий НИКИФОРОВ;<br>- профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей ПЛОТНИКОВ;<br>- член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член Академии российской словесности и Академии русской литературы, секретарь Правления Союза писателей России Сергей ДМИТРИЕВ.<br><br>3 сентября объявлен Днем окончания Второй мировой войны подписанным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законом от 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества". <br>В рамках мероприятия будет представлена книга Анатолия Кошкина ""Барбаросса" по-японски. Почему провалился план "Кантокуэн"", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества. Также пойдет речь о роли Советского Союза в Победе над милитаристской Японией, будет раскрыто содержание стратегических планов и мероприятий японских милитаристов по подготовке войны против СССР в 1930-1940 гг. и опровергнута фальсифицированная версия о выполнении Токио японо-советского пакта о нейтралитете 1941 года. Особое внимание будет уделено переговорным перипетиям вокруг так называемого "курильского вопроса".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 75-летию окончания Второй мировой войны

16:25 25.08.2020
32
2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Задать вопрос

Участники:
- профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России Анатолий КОШКИН;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, доцент Московского государственного педагогического университета Юрий НИКИФОРОВ;
- профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей ПЛОТНИКОВ;
- член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член Академии российской словесности и Академии русской литературы, секретарь Правления Союза писателей России Сергей ДМИТРИЕВ.

3 сентября объявлен Днем окончания Второй мировой войны подписанным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законом от 24 апреля 2020 года в целях "сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества".
В рамках мероприятия будет представлена книга Анатолия Кошкина ""Барбаросса" по-японски. Почему провалился план "Кантокуэн"", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества. Также пойдет речь о роли Советского Союза в Победе над милитаристской Японией, будет раскрыто содержание стратегических планов и мероприятий японских милитаристов по подготовке войны против СССР в 1930-1940 гг. и опровергнута фальсифицированная версия о выполнении Токио японо-советского пакта о нейтралитете 1941 года. Особое внимание будет уделено переговорным перипетиям вокруг так называемого "курильского вопроса".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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