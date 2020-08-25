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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20200825/voronezh-1576270444.html
В Воронежскую область за 5 лет вложено 1,5 трлн рублей частных инвестиций
Около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций вложено в экономику Воронежской области за последние пять лет, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:45
2020-08-25T11:10
воронежская область
воронежская область
экономика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций вложено в экономику <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> за последние пять лет, сообщает Воронежская областная дума.В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва. По данным заксобрания, регион "уверенно входит" в 20 крупнейших региональных экономик России, а по ряду важных направлений – в десятку лучших. В области реализуется множество перспективных проектов, которые направлены на развитие промышленности, аграрной сферы, улучшение инвестклимата и соцполитики.Как отмечает облдума, значительная часть законодательной деятельности ее депутатского корпуса была направлена на раскрытие экономического потенциала региона."В период работы депутатов шестого созыва было проведено 59 заседаний регионального парламента, в рамках которых было принято 944 закона. Почти 40% из них касаются регионального развития и экономики", - информирует заксобрание.Как пояснил председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>, среди важнейших законодательных решений пятилетнего периода можно выделить блок законов, направленных на привлечение в экономику региона частного капитала."Усилия депутатского корпуса с 2015 года были направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки. Во многом благодаря этому объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении заксобрания.Как отмечает дума, особое внимание в области уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры – в первую очередь в рамках ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск". В частности, на территории моногорода Павловск планируется создать почти 1,5 тысячи рабочих мест и привлечь 13,5 миллиарда рублей инвестиций. Кроме того, на территории индустриального парка "Масловский" запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства. Для резидентов этих площадок депутаты одобрили широкую систему льгот."В начале текущего года депутаты Воронежской областной думы разработали и приняли закон, направленный на создание благоприятного налогового климата в регионе для малого и среднего бизнеса в IT-сфере. Для компаний из этой сферы, которые находятся на "упрощенке", в шесть раз была снижена налоговая ставка", - информирует облдума.Кроме того, буквально на последнем весеннем заседании парламентарии приняли закон, которым были заложены правовые основы для развития органического земледелия в регионе. В регионе это направление считается очень перспективным, предполагается, что оно фактически позволит создать новую отрасль экономики, а также будет способствовать развитию небольших хозяйств и агропредприятий.Что касается законодательных мер поддержки регионального бизнеса в период пандемии COVID-19, то Воронежская областная дума еще в апреле текущего года приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малые и средние предприятия.
https://ria.ru/20200705/1573887293.html
https://ria.ru/20200616/1573007315.html
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воронежская область, экономика

В Воронежскую область за 5 лет вложено 1,5 трлн рублей частных инвестиций

09:45 25.08.2020 (обновлено: 11:10 25.08.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиЗаседание Областной Думы Воронежской области
Заседание Областной Думы Воронежской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций вложено в экономику Воронежской области за последние пять лет, сообщает Воронежская областная дума.
В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва. По данным заксобрания, регион "уверенно входит" в 20 крупнейших региональных экономик России, а по ряду важных направлений – в десятку лучших. В области реализуется множество перспективных проектов, которые направлены на развитие промышленности, аграрной сферы, улучшение инвестклимата и соцполитики.
Как отмечает облдума, значительная часть законодательной деятельности ее депутатского корпуса была направлена на раскрытие экономического потенциала региона.
"В период работы депутатов шестого созыва было проведено 59 заседаний регионального парламента, в рамках которых было принято 944 закона. Почти 40% из них касаются регионального развития и экономики", - информирует заксобрание.
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Как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, среди важнейших законодательных решений пятилетнего периода можно выделить блок законов, направленных на привлечение в экономику региона частного капитала.
"Усилия депутатского корпуса с 2015 года были направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки. Во многом благодаря этому объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении заксобрания.
Как отмечает дума, особое внимание в области уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры – в первую очередь в рамках ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск". В частности, на территории моногорода Павловск планируется создать почти 1,5 тысячи рабочих мест и привлечь 13,5 миллиарда рублей инвестиций. Кроме того, на территории индустриального парка "Масловский" запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства. Для резидентов этих площадок депутаты одобрили широкую систему льгот.
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"В начале текущего года депутаты Воронежской областной думы разработали и приняли закон, направленный на создание благоприятного налогового климата в регионе для малого и среднего бизнеса в IT-сфере. Для компаний из этой сферы, которые находятся на "упрощенке", в шесть раз была снижена налоговая ставка", - информирует облдума.
Кроме того, буквально на последнем весеннем заседании парламентарии приняли закон, которым были заложены правовые основы для развития органического земледелия в регионе. В регионе это направление считается очень перспективным, предполагается, что оно фактически позволит создать новую отрасль экономики, а также будет способствовать развитию небольших хозяйств и агропредприятий.
Что касается законодательных мер поддержки регионального бизнеса в период пандемии COVID-19, то Воронежская областная дума еще в апреле текущего года приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малые и средние предприятия.
"Региональные меры господдержки распространены на более чем 7 тысяч предпринимателей, которые имеют наибольшие риски потерять бизнес в период пандемии", - отмечает заксобрание.
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