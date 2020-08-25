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https://ria.ru/20200825/vooruzheniya-1576292944.html
Российская армия получит более 500 новых образцов техники
Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:44
2020-08-25T17:25
форум "армия — 2020"
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей.По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения."Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", - сказал замминистра.Государственный оборонный заказ скорректирован, Военно-морской флот получит больше кораблей дальней морской зоны, причем строительство будет распределено таким образом, чтобы поддержать оборонные предприятия Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.По его словам, проведена "большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".Кроме того, по его словам, будет выполнен "комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники".В этот же день был подписан контракт на строительство фрегатов проекта 22350, которые как раз являются кораблями дальней морской зоны.
https://ria.ru/20200824/armiya-1576232360.html
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
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форум "армия — 2020", министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Российская армия получит более 500 новых образцов техники

15:44 25.08.2020 (обновлено: 17:25 25.08.2020)
1193
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей.
"Сегодня вручены 17 [заключенных заранее] и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
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Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"
По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", - сказал замминистра.
Государственный оборонный заказ скорректирован, Военно-морской флот получит больше кораблей дальней морской зоны, причем строительство будет распределено таким образом, чтобы поддержать оборонные предприятия Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.
"При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения верховного главнокомандующего Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения ВС РФ, поддержки и развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири", - сказал Криворучко на форуме "Армия-2020".
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По его словам, проведена "большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".
Кроме того, по его словам, будет выполнен "комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники".
В этот же день был подписан контракт на строительство фрегатов проекта 22350, которые как раз являются кораблями дальней морской зоны.
8011002
Обсудить 4
Форум "Армия — 2020"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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