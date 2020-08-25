https://ria.ru/20200825/vooruzheniya-1576292944.html

Российская армия получит более 500 новых образцов техники

Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:44

2020-08-25T15:44

2020-08-25T17:25

форум "армия — 2020"

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей.По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения."Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", - сказал замминистра.Государственный оборонный заказ скорректирован, Военно-морской флот получит больше кораблей дальней морской зоны, причем строительство будет распределено таким образом, чтобы поддержать оборонные предприятия Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.По его словам, проведена "большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".Кроме того, по его словам, будет выполнен "комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники".В этот же день был подписан контракт на строительство фрегатов проекта 22350, которые как раз являются кораблями дальней морской зоны.

https://ria.ru/20200824/armiya-1576232360.html

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность