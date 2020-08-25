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В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:04
2020-08-25T12:04
россия
андрей козенко
северо-крымский канал
леонид кравчук
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Крым имеет законное право получать днепровскую воду по <a href="https://ria.ru/product_Severo_Krymskijj_kanal" target="_blank">Северо-Крымскому каналу</a>, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать на этой теме, заявил депутат Госдумы РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kozenko" target="_blank">Андрей Козенко</a>.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk" target="_blank">Леонид Кравчук</a> заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям.По его мнению, <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> в вопросах водоснабжения должен рассчитывать исключительно на собственные силы и не брать в расчет возможное возобновление поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Украины."У России есть все ресурсные возможности и объективный план на ближайшие пять-семь лет", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html
Без воды и электричества, но зато в родной гавони. За семь лет можно уже вырастить крымчанина обыкновенного, способного существовать без жидкостей и прекрасно видящего в темноте.
70
Видимо пора русло Днепра менять
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, андрей козенко, северо-крымский канал, леонид кравчук, республика крым, украина, общество

В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду

12:04 25.08.2020
21257
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать на этой теме, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям.

"Крымчане имеют полное и законное право на получение днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Не исключено, что нам потребуется отстаивать это право в международных инстанциях, но шантажировать и спекулировать украинским властям на вопросе поставок воды никто не позволит", - сказал Козенко РИА Новости, комментария заявление Кравчука.

По его мнению, Крым в вопросах водоснабжения должен рассчитывать исключительно на собственные силы и не брать в расчет возможное возобновление поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.
"У России есть все ресурсные возможности и объективный план на ближайшие пять-семь лет", - подчеркнул депутат.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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РоссияАндрей КозенкоСеверо-Крымский каналЛеонид КравчукРеспублика КрымУкраинаОбщество
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Без воды и электричества, но зато в родной гавони. За семь лет можно уже вырастить крымчанина обыкновенного, способного существовать без жидкостей и прекрасно видящего в темноте.
25 августа, 12:10
nnn uuu
8102748
Видимо пора русло Днепра менять
25 августа, 12:11
Вадим Борисов
5080103
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