https://ria.ru/20200825/vodosnabzhenie-1576277082.html

В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду

Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:04

2020-08-25T12:04

2020-08-25T12:04

россия

андрей козенко

северо-крымский канал

леонид кравчук

республика крым

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/100687/58/1006875809_0:102:3282:1948_1400x0_80_0_0_23de5673cd95047adc6d5f8cc7501978.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Крым имеет законное право получать днепровскую воду по <a href="https://ria.ru/product_Severo_Krymskijj_kanal" target="_blank">Северо-Крымскому каналу</a>, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать на этой теме, заявил депутат Госдумы РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kozenko" target="_blank">Андрей Козенко</a>.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk" target="_blank">Леонид Кравчук</a> заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям.По его мнению, <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> в вопросах водоснабжения должен рассчитывать исключительно на собственные силы и не брать в расчет возможное возобновление поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Украины."У России есть все ресурсные возможности и объективный план на ближайшие пять-семь лет", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html

nnn uuu Без воды и электричества, но зато в родной гавони. За семь лет можно уже вырастить крымчанина обыкновенного, способного существовать без жидкостей и прекрасно видящего в темноте. 70

Вадим Борисов Видимо пора русло Днепра менять 62

23

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей козенко, северо-крымский канал, леонид кравчук, республика крым, украина, общество