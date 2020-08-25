Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил смягчить условия въезда в страну для граждан Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией, которая там сложилась.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 108 415 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2 318 человек, 52 870 выздоровели.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых собираются несогласные с результатами выборов президента граждане Белоруссии и украинцы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.