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Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов
Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:59
2020-08-25T14:59
светлана тихановская
коронавирус covid-19
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил смягчить условия въезда в страну для граждан <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в связи с внутриполитической ситуацией, которая там сложилась.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 108 415 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2 318 человек, 52 870 выздоровели.С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых собираются несогласные с результатами выборов президента граждане Белоруссии и украинцы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
Белорусы радостно побежали в Украину)))))
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белоруссия
украина
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светлана тихановская, коронавирус covid-19, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов

14:59 25.08.2020
726
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил смягчить условия въезда в страну для граждан Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией, которая там сложилась.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 108 415 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2 318 человек, 52 870 выздоровели.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых собираются несогласные с результатами выборов президента граждане Белоруссии и украинцы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
1432019
Обсудить 3
Светлана ТихановскаяКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Белорусы радостно побежали в Украину)))))
25 августа, 15:08
Степан Краснов
0200000
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