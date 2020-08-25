https://ria.ru/20200825/vezd-1576290136.html

Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:59

2020-08-25T14:59

2020-08-25T14:59

светлана тихановская

коронавирус covid-19

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> во время селекторного совещания во вторник, на котором обсуждались связанные с COVID-19 карантинные ограничения, предложил смягчить условия въезда в страну для граждан <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в связи с внутриполитической ситуацией, которая там сложилась.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 108 415 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2 318 человек, 52 870 выздоровели.С 9 августа у посольства Белоруссии на Украине проходят митинги, на которых собираются несогласные с результатами выборов президента граждане Белоруссии и украинцы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

Степан Краснов Белорусы радостно побежали в Украину))))) 20

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, коронавирус covid-19, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире