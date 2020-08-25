Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Во время доклада речь шла об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов.
"Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. "Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - сказал он.
Президент также попросил чиновников во время доклада ответить на вопрос по поводу влияния формирования бюджета на заработную плату. "Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране", - напомнил Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Вчера, 08:00Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный