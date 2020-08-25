https://ria.ru/20200825/veterany-1576277691.html

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:13

2020-08-25T12:13

2020-08-25T12:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике.Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра <a href="https://ria.ru/person_nikolay-snopkov" target="_blank">Николая Снопкова</a> и министра финансов Юрия Селиверстова. Во время доклада речь шла об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов."Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.Президент также попросил чиновников во время доклада ответить на вопрос по поводу влияния формирования бюджета на заработную плату. "Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране", - напомнил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576255506.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире