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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/veterany-1576277691.html
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:13
2020-08-25T12:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике.Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра <a href="https://ria.ru/person_nikolay-snopkov" target="_blank">Николая Снопкова</a> и министра финансов Юрия Селиверстова. Во время доклада речь шла об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов."Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.Президент также попросил чиновников во время доклада ответить на вопрос по поводу влияния формирования бюджета на заработную плату. "Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране", - напомнил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576255506.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности

12:13 25.08.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в республике.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Во время доклада речь шла об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов.
"Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. "Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - сказал он.

Президент также попросил чиновников во время доклада ответить на вопрос по поводу влияния формирования бюджета на заработную плату. "Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране", - напомнил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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