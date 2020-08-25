https://ria.ru/20200825/vaktsinatsiya-1576288854.html

Стало известно, кто будет первым прививаться от COVID-19 в Москве

Работники скорой помощи Москвы будут прививаться от COVID-19 в первых рядах, когда вакцина поступит в массовое производство, сообщил РИА Новости главный врач... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:42

2020-08-25T14:42

2020-08-25T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Работники скорой помощи <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут прививаться от COVID-19 в первых рядах, когда вакцина поступит в массовое производство, сообщил РИА Новости главный врач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.Он отметил, что сотрудники скорой помощи и работники поликлиник, больниц "будут вакцинироваться в первых рядах".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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