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Стало известно, кто будет первым прививаться от COVID-19 в Москве
Работники скорой помощи Москвы будут прививаться от COVID-19 в первых рядах, когда вакцина поступит в массовое производство, сообщил РИА Новости главный врач... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:42
2020-08-25T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Работники скорой помощи <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут прививаться от COVID-19 в первых рядах, когда вакцина поступит в массовое производство, сообщил РИА Новости главный врач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.Он отметил, что сотрудники скорой помощи и работники поликлиник, больниц "будут вакцинироваться в первых рядах".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Стало известно, кто будет первым прививаться от COVID-19 в Москве

14:42 25.08.2020 (обновлено: 15:08 25.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Работники скорой помощи Москвы будут прививаться от COVID-19 в первых рядах, когда вакцина поступит в массовое производство, сообщил РИА Новости главный врач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.
"Учитывая размер пандемии, все должны прививаться от коронавируса. Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого, особого риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство", - рассказал Плавунов агентству на открытии выставочной экспозиции московской скорой помощи, посвященной Великой Отечественной войне.
Он отметил, что сотрудники скорой помощи и работники поликлиник, больниц "будут вакцинироваться в первых рядах".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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